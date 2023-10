San Marino. EBERHARD & CO. OFFICIAL TIMEKEEPER DI RALLYLEGEND 2023 

Eberhard & Co. è stata tra i protagonisti della ventunesima edizione di Rallylegend, che si riconferma tra le manifestazioni più importanti nel mondo del Rally con un successo di pubblico da record, tenutasi nella Repubblica di San Marino dal 12 al 15 ottobre.

Quest’anno la Maison svizzera ha rinnovato la propria partecipazione come sponsor e Official Timekeeper e ha patrocinato il “30° JUHA KANKKUNEN ANNIVERSARY – EBERHARD & CO. LEGEND EVENT”: uno speciale evento che ha celebrato il quattro volte campione mondiale Rally. La manifestazione si è svolta in tre tappe tra venerdì e domenica, con show appassionanti sul Misano World Circuit e sulla prova “The Legend”, dove a Kankkunen, al volante di una Toyota Celica ST 185, si sono uniti cinque piloti “top” del Mondiale 1993 con le vetture Gruppo A dell’epoca: l’Ambassador Eberhard & Co. Miki Biasion, Francois Delecour, Alister Mc Rae, Piero Liatti e Andrea Aghini.

In questa occasione, il fuoriclasse finlandese è stato premiato con un esclusivo cronografo della collezione Eberhard & Co., Champion V: un segnatempo “nomen omen” di grande carisma, consegnato dall’Amministratore Delegato di Eberhard Italia Mario Peserico.

Durante Rallylegend lo stand Eberhard & Co. ha accolto poi i calorosi festeggiamenti dell’Ambassador della Marca Miki Biasion, nell’anno di due importanti anniversari della sua gloriosa carriera: i 40 anni dalla vittoria in sei rally e nei Campionati italiano ed europeo e i 35 anni dalla conquista del Campionato del Mondo. Per la gioia degli appassionati, Biasion ha avuto a disposizione una Ford Escort Cosworth, vettura della sua ultima vittoria iridata nel 1993 al Rally Acropoli, e ha indossato un cronografo della speciale limited edition Chrono 4 Pards, che Eberhard & Co. dedica ai 75 anni di Tex Willer.

A suggellare ulteriormente lo stretto legame con Rallylegend, due Nuvolari Desk Clock (tra le più originali espressioni della collezione Eberhard & Co. dedicata al “Mantovano Volante”) sono stati consegnati all’equipaggio che ha trionfato nella categoria Classic: il nove volte campione mondiale di motocross Antonio “Tony” Cairoli, in coppia con Eleonora Mori, alla guida di una Subaru Impreza 555 Best già di Colin McRae.