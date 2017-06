San Marino. Ecco chi ha vinto il bando di Concorso per il viaggio in Argentina 2017

Le 9 Giunte di Castello e le Comunità Estere sono liete di annunciare che al termine

delle selezioni, la graduatoria dei vincitori del Bando di Concorso per il viaggio in

Argentina 2017 è la seguente:

– Barbara Capanni, 18/05/1970, residente ad Acquaviva

– Claudio Podeschi, 24/07/1988, residente a Chiesanuova

– Lorenzo Amadori, 01/07/1981, residente a Chiesanuova

– Gionata Santi, 13/10/1985, residente a Fiorentino

– Simona Francioni, 12/01/1988, residente a Chiesanuova

Ci complimentiamo con Barbara e Claudio, vincitori di questa prima edizione, che

affronteranno il progetto con entusiasmo, certi di risultati proficui.

Potremo seguire tutti gli step del loro viaggio e vivere con loro questa avventura

tramite FB. Prima della partenza infatti, prevista per il 29 agosto circa, verrà aperta

una pagina dedicata dove poter interagire con loro e le Comunità ospitanti.

Ricordiamo che lo scopo è di conoscere la vita delle nostri concittadini emigrati,

scoprire il loro legame perpetuo con la nostra Repubblica, ma anche di osservare le

loro realtà attuali con occhio critico e propositivo, in modo da individuare formule di

successo in campo pubblico, sociale, culturale ed imprenditoriale da poter proporre

con successo qui a casa nostra.

Siamo certi che sarà un’esperienza coinvolgente, in attesa di USA 2018 il nostro

plauso va alla volontà ed impegno che vedrà protagoniste le nostre Comunità in

Argentina.