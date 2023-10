San Marino. ELEGANZA E VARIETA’, SUL PALCOSCENICO DEL TEATRO TITANO CON CAROLINE ALLECK E ALEXANDRA TCHERNAKOVA  

San Marino, 16 ottobre 2023

Due giovani donne, due giovani musiciste, hanno portato al pubblico della Rassegna musicale d’Autunno le loro esperienze internazionali e la loro visione del mondo della musica. Caroline Leigh Halleck ai sassofoni soprano e contralto e Alexandra Tchernakova al pianoforte hanno tracciato un percorso fra linguaggi diversi, contemporanei, con eleganza e grande abilità tecnica. Il Concerto si è aperto con la “Suite” del compositore e pianista turco Fazil Say, nato nel 1970, nella quale le influenze folcloriche e ritmiche della sua cultura di origine, si sfumano in uno stile internazionale dovuto alla sua formazione presso importanti istituzioni americane, francesi e tedesche. A seguire la splendida ed inattesa “Ayres” della compositrice americana Katherine Hoover (1937 -2018) su musiche del compositore rinascimentale inglese John Dowland. Per concludere, la bella trascrizione per sax e pianoforte delle stesse interpreti Halleck e Tchernakova della “Petite Suite” di Claude Debussy, una chiusura di concerto elegante e raffinata che ha consentito di evidenziare lo spessore interpretativo e musicale delle due musiciste. Ancora una scelta molto apprezzata dal pubblico della 25^ Rassegna Musicale d’Autunno.

Associazione Musicale del Titano