San Marino. Emilio Della Balda: ”mi sento offeso ed alzo la voce!”

Ho affrontato di nuovo il gravissimo tema della violenza contro le donne, anche perché mi sento offeso dai comportamenti animaleschi di certi cosiddetti uomini e dai suggerimenti difensivi dati alle donne con la raccomandazione di vestirsi coperte o di stare in casa quando fa buio. Siamo al paradosso che invece di educare i figli a rispettare le donne, si educano le figlie a difendersi perdendo la propria libertà. Questo significa che noi uomini siamo un pericolo, che non abbiamo controllo, che siamo dei predatori. A causa di cavernicoli violenti veniamo considerati un genere aggressivo, prepotente, violento. Ecco perché mi sento offeso e alzo la voce.

Quanto allo stare attenti, sono d’accordo. Ma riguarda sia le donne che gli uomini perché in giro c’è molta violenza. Il rispetto reciproco è fondamentale, così come la relazione sentimentale che va promossa in famiglia, nella scuola e nella comunità.

La cultura va messa in primo piano.

Emilio Della Balda