San Marino. Energreen presenta il nuovo impianto fotovoltaico di 330 Kwp di potenza da Reggini Auto a Rovereta, Presente la Reggenza ed i Sds Righi e Lonfernini.

Il 15 Settembre si è svolta la visita degli Ecc.mi Capitani Reggenti S.E. Alessandro Scarano e S.E. Adele Tonnini, accompagnati dal Segretario di Stato al Lavoro Teodoro Lonfernini e dal Segretario di Stato per l’Industria Fabio Righi, nella sede di Reggini SpA San Marino in occasione della quale è stato presentato il nuovo impianto fotovoltaico di 330 Kwp di potenza, capace di soddisfare oltre l’80% dell’intero fabbisogno energetico della Concessionaria.

Come spiegato durante la conferenza dall’Amministratore di Energreen.sm srl Luciano Zanotti, questo impianto potrà contribuire ad evitare di immettere in atmosfera oltre 150 tonnellate di anidride carbonica, equivalente alla piantumazione di 6760 alberi ogni anno.

EnerGreen – Il principale punto di riferimento del fotovoltaico a San Marino, un Team di specialisti al tuo servizio

www.energreen.sm