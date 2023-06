San Marino. Federazione Roller Sports, per Elisa Benedettini l pass per il campionato italiano di Montesilvano (PE) dall’ 8 al 16 luglio

Nelle giornate del 27-28 Maggio a Baricella in provincia di Bologna si è disputata la fase regionale del Campionato di Federazione di solo dance. Elisa Benedettini, accompagnata dal tecnico Sara Faragona, dopo aver ottenuto l’oro alla fase provinciale, ha disputato la competizione con grinta e sicurezza. Dopo aver disputato le prime danze obbligatorie ad eliminazione, ha eseguito l’ultima danza in maniera impeccabile e ha conquistato un punteggio di 52,40, dando un distacco di 5,60 punti e raggiungendo la terza posizione. Elisa è riuscita in questo modo ad aggiudicarsi il pass per il campionato italiano che si svolgerà a Montesilvano (PE) dall’ 8 al 16 luglio.

FEDERAZIONE SAMMARINESE ROLLER SPORTS