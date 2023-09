San Marino. FEDERAZIONE SAMMARINESE TENNIS. De Rossi lotta ma cede a Forti nell’ITF Men’s Future di Pozzuoli. Champman avanza nel Memorial De Luigi

Si ferma al primo turno il cammino di Marco De Rossi nel torneo Itf Men’s Future di Pozzuoli (montepremi 25.000 dollari, hard). Dopo essersi guadagnato il tabellone principale passando dalle qualificazioni, De Rossi ha trovato sulla sua strada al primo turno il cesenate Francesco Forti, terza testa di serie del main draw, al quale ha reso la vita durissima: 6-7 (3) 7-6 (4) 7-5 il risultato a favore del romagnolo, con De Rossi che ha avuto tre match point per portarsi a casa l’incontro. Avanza, invece, Jack Chapman nel Memorial Simone De Luigi, l’Open del Tennis Club San Marino in scena sui campi del Centro Tennis di Montecchio. L’australiano che si allena a San Marino ha superato ieri sera Valerio Carli per 6-3 6-0.