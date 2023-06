San Marino. Federtennis. Le biancazzurre centrano la promozione in Serie C

Con le vittorie di Talita Giardi e Silvia Alletti nei rispettivi singolari, la squadra femminile del San Marino Tennis Club che milita nel campionato di Serie D1 ha vinto ieri lo spareggio con il CT Reggio Emilia e conquista la promozione nel campionato di Serie C.

La formazione composta da Alletti, Giardi, Alice Balducci, Giorgia Benedettini ed Emma Pelliccioni era giunta allo spareggio dopo aver chiuso al primo posto la fase a gironi con tre successi in altrettanti incontri disputati. Un grande risultato per le biancazzurre che infilano la terza promozione consecutiva e centrano per la prima volta la Serie C. In settimana le giovani titane avevano giocato anche la finale del Campionato Regionale Under 16, chiudendo in seconda posizione. Contro la Virtus Bologna è arrivata una sconfitta per 2-1: Silvia Alletti si è imposta contro Clara Marzocchi (6-2 7-5), ma sono arrivati due ko nel singolare di Talita Giardi contro Francesca Terzi (6-4 6-1) e nel doppio, con Alletti – Giardi sconfitte da Pansica – Terzi per 7-5 7-6.

A settembre le biancazzurre, capitanate da Alice Balducci, disputeranno la finale nazionale.