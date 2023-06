San Marino. Festa della Parrocchia di San Lorenzo a Montegiardino

Nelle giornate di sabato 3 e domenica 4 Giugno si è svolta la tradizionale Festa

della Parrocchia di San Lorenzo a Montegiardino.

Nonostante le condizioni metereologiche avverse l’evento ha raccolto, comunque,

un’ottima partecipazione di pubblico.

Il Comitato organizzatore desidera, pertanto, ringraziare coloro che hanno

attivamente garantito la buona riuscita della Festa: il gruppo dei “Lunghi Archi”

che hanno messo a disposizione la loro maestria per svolgere lezioni ai tanti

curiosi, l’Associazione “Artisti in Casa” organizzatrice di un originale spettacolo per

bambini, i ragazzi del Paese per aver organizzato un partecipato torneo di calcetto,

gli “Arti e Mestieri” protagonisti degli stand gastronomici con i classici “spaghetti

della Pierina” ed infine, i parrocchiani che hanno portato in processione i santi

patroni del Castello.

Si comunica che la festa proseguirà, per completare il programma di eventi

sospesi, nei prossimi giorni:

Giovedì 8 Giugno, a partire dalle ore 17:00, con la musica dell’orchestra “Nuova

Romagna Folk” (stand gastronomici aperti);

Venerdì 9 Giugno si terrà, nella piazza di Montegiardino a partire dalle ore 21:00

l’evento musicale “Rotation Stage”. (Stand gastronomici aperti)

La Giunta di Castello di Montegiardino

La Parrocchia di San Lorenzo