San Marino. FSGC. INTEGRITY: MASSIMILIANO ROSTI TRA I PARTECIPANTI AI CORSI UEFA CONTRO IL MATCH-FIXING

Anche l’Integrity Officer della Federcalcio di San Marino, l’avvocato Massimiliano Rosti, è tra i partecipanti alla serie di incontri in materia di contrasto al match-fixing promosso dalla UEFA. Il progetto è parte integrante del programma indetto a Nyon sul delicato tema, sviluppato su misura per gli Integrity Officers delle Federcalcio affiliate.

Per il 2023 sono proposte due serie di quattro moduli, comprensivi di nuovi temi ed aggiornamenti in materia. Dall’open-source intelligence (OSINT), integrata a più livelli nelle pratiche investigative e di analisi delle informazioni, alle più recenti novità sull’infrastruttura delle scommesse sportive a livello mondiale. È quest’ultimo, in particolare, il tema del modulo che si è sviluppato in mattinata – muovendo tra l’analisi dei trend delle scommesse sportive e gli ultimi dati in termini di potenziali derive illegali delle stesse. Tramite il contributo di Christian Kalb (Sport Integrity e Betting Consultant per CK Consulting), sono stati presentati gli attuali modelli industriali, le più recenti tendenze del mercato ed i leader internazionali di settore. Insomma, lo scenario dell’infrastruttura legata al mondo delle scommesse aggiornato al 2023.

I prossimi eventi in calendario, a distanza di due settimane l’uno dall’altro, permetteranno agli Integrity Officer delle Federcalcio affiliate alla UEFA di addentrarsi nelle più efficaci strategie educative in materia di contrasto al match-fixing e muoversi agevolmente tra le più importanti tecniche in tema di audizioni legate ai processi investigativi in materia. Relatori di questi due importanti moduli saranno Stephanie Eichenberger (Anti-Match-Fixing Expert), Sarah Lacarrière (UEFA Integrity Policy Specialist) e David Benford (Forensic accountant e Fraud Investigator, Control Risks).

FSGC