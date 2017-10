San Marino. FSP (Federazione Sammarinese Pallacanestro) Risultati Settore Giovanile

”U16 ECCELLENZA: LA TVB SI INCEPPA SUL PIU’ BELLO

TVB-Pontevecchio 71-73, giocata sabato 28/10

Tabellino: Buo 19, Palmieri 19, Fabbri Omar 5, Fabbri Leo 4, Pasolini 9, Zafferani 4, Rossi 7, Dappozzo4, Grassi, Della Pasqua, Forlani. All. Padovano

Epilogo amaro per l’U16 Eccellenza di coach Massimo Padovano: i bianconeri giocano 30’ super contro Pontevecchio, ma si inceppano inaspettatamente, per quanto visto fino a quel punto, proprio nell’ultima frazione, consentendo così agli ospiti di rientrare e di andare a vincere in volta.

Come detto per tre quarti la TVB fa la partita e la fa alla grande, chiudendo in difesa e segnando tanto in tanti modi: all’intervallo i punti messi a referto sono ben 53 e a fine terzo quarto il vantaggio è di 16 punti, 69-53.

Sorprendentemente, però, nel quarto quarto cambia tutto: gli ospiti diventano più aggressivi, l’arbitraggio si fa un po’ più permissivo e i ragazzi della TVB, paralizzati dall’ansia, sbagliano anche diverse conclusioni facili.

Nell’ultimo minuto sul punteggio di 71-71 i bianconeri fanno 0/2 dalla lunetta e Pontevecchio 2/2; la TVB ha comunque il tiro per vincere, ma la palla, ormai pesantissima, non entra.

«Mi dispiace perché era una partita ampiamente alla nostra portata – commenta coach Padovano -, come del resto abbiamo dimostrato per tre quarti. Poi è successo qualcosa a livello psicologico che ha trasformato la nostra sicurezza in ansia, restituendo fiducia a Pontevecchio. Di sicuro non è stato un problema di superficialità, i ragazzi non pensavano di aver già vinto. Ho perso e anche vinto partite del genere: gli aspetti emotivi hanno un peso determinante a livello senior, figuriamoci a livello giovanile. Alla fine non mi sono nemmeno arrabbiato coi ragazzi: è tutta esperienza che ci servirà per maturare, loro per primi hanno capito gli errori commessi. Per quanto riguarda i nostri ottimi 30’, sono contento per il ritmo e la pressione che abbiamo saputo imporre e per come abbiamo giocato coralmente in attacco, coinvolgendo tutti, non solo i nostri migliori realizzatori».

L’U16 Eccellenza tornerà in campo a Imola domenica 5 novembre, alle ore 11.15, per il match con la GS International.

U15 REG.: I TITANI MOSTRANO SEGNALI DI CRESCITA

ABC Santarcangelo-PALL.TITANO 42-27 (4-4; 9-7; 11-15; 18-11), giocata sabato 29/10

Tabellino: Galassi 17, Togni 13, Cecchetti 3, Pozzini 3, Mancini, Conforti, Wozniak 1. All.: Zannoni.

Esce sconfitta dal campo di Santarcangelo l’U15 di coach Loriano Zannoni, ma la squadra mostra segni di crescita evidenti e paga il fatto di mandare a referto soli sette giocatori, a causa di defezioni dell’ultima ora.

Partita equilibrata fin dalle prime battute con le difese a fare la parte del leone e mini-break in attacco che mandano in testa ora l’una, ora l’altra squadra.

Nel finale è Santarcangelo a centrare l’allungo vincente, grazie all’ampia rotazione a dodici che consente ai clementini di arrivare più freschi al traguardo.

«Dispiace perché potevamo vincere – commenta coach Zannoni -, ma sono contento dei miglioramenti mostrati da chi ha giocato. Abbiamo fatto dieci passi avanti rispetto all’esordio, soprattutto in difesa: se la curva di crescita è questa bene. In attacco dobbiamo migliorare la fluidità, ma mi ha sorpreso la buona esecuzione di situazioni speciali, come ad esempio le rimesse che hanno prodotto molti punti. L’atteggiamento mi lascia fiducioso: ho visto un grande spirito di gruppo, è possibile che l’essersi presentati in pochi abbia cementato la squadra».

L’U15 tornerà in campo ad Acquaviva lunedì 6 novembre, alle ore 19.45, per il match con il Basket Riccione.

U18 ELITE: PER LA TVB UN SUCCESSO COSTRUITO SULLA DIFESA

TVB-Castiglione Murri 62-46 (13-8; 15-13; 18-14; 16-11), giocata domenica 29/10

Tabellino: Giovannini 5, Guiducci 2, Buo 11, Toccaceli, Giordani 2, Guida, Maiani 18, Fiorani 7, Clementi, Botteghi 3, Felici 11, Bollini 3. All. Porcarelli

Battendo il Castiglione Murri la TVB Elite di coach Simone Porcarelli conquista la terza vittoria stagionale, grazie in particolar modo all’ottima prova difensiva che disinnesca il produttivo attacco dei bolognesi.

I primi 5’ di gara rimangono in equilibrio con entrambi gli attacchi che sbagliano molto, poi la Tvb centra l’allungo grazie proprio alla difesa e va al primo mini-riposo avanti di 5, 13-8.

Ancora la difesa protagonista nella seconda frazione: i bianconeri sono intensi ed aggressivi e raggiungono la doppia cifra abbondante di vantaggio. Castiglione però mette 5 punti in fila in chiusura di tempo e resta in scia, 28-21.

Il rientro in campo non è felice, tanto che gli ospiti con un parzialino di 4-0 ritornano a -3; a questo punto però la TVB si risveglia e riprende a macinare gioco, riallungando fino al 46-35 con cui si va all’ultimo intervallino.

Nel quarto quarto le rotazioni danno ulteriore linfa ai titanvillanoviani che chiudono sul +16, lasciando agli ospiti appena 46 punti totali.

«La nostra difesa ha retto benissimo – commenta coach Porcarelli – contro il buon attacco del Castiglione Murri. Da questo punto di vista sono molto soddisfatto del lavoro fatto in campo dai ragazzi; in attacco, invece, dobbiamo migliore sulle letture, soprattutto su quelle di contropiede, perché rubiamo tanti palloni e non concretizziamo abbastanza. E poi dobbiamo fare meglio ai tiri liberi, che oggi abbiamo tirato con un insufficiente oggi 10/24. Sono contento del fatto che ciascun ragazzo sia sceso in campo dando il proprio contributo. Adesso però dobbiamo stare concentrati perché ci aspettano tre partite in dieci giorni: ci diranno qualcosa di più su chi siamo e su dove possiamo arrivare».

L’U18 Elite tornerà in campo ad Acquaviva mercoledì 1 novembre, alle ore 17.00, per il match con il Basket Lugo.