San Marino. FSR: Zoppis al primo UEFA Respect Forum

Anche la Federazione Sammarinese Giuoco Calcio, rappresentata dal suo FSR Officer Andrea Zoppis, ha partecipato al primo UEFA Respect Forum organizzato dalla Social & Environmental Sustainability Division della UEFA, presieduta da Michele Uva, nelle giornate del 28 e 29 giugno scorsi.

I due giorni di conferenze e approfondimenti si sono svolti a Francoforte nella innovativa sede della Federcalcio tedesca (DFB), con la Segretaria Generale Heike Ullrich a fare gli onori di casa e a tracciare una linea di continuità verso gli Europei 2024 che si terranno proprio in terra teutonica. Vari panel di discussione hanno permesso ai quasi 200 partecipanti di trattare temi di importanza vitale per lo sviluppo sostenibile del calcio e non solo, tanto in termini di sostenibilità ambientale quanto di inclusione a tutti i livelli.

Sul palco si sono alternati numerosi e importanti relatori, tra i quali anche calciatori famosi sia per i risultati ottenuti sul campo che per il loro impegno nel sociale. Tra questi Patrick Vieira, Lilian Thuram e Morten Thorsby, che hanno portato la loro esperienza e raccontato i tentativi di sensibilizzare compagni e tifosi sulle importanti tematiche sociali trattate dall’alto delle loro posizioni pubbliche. Sono stati inoltre assegnati i premi per i primi FootbALL Awards dedicati a federazione, lega, club e calciatore che più si sono distinti nelle attività di sostenibilità a tutti i livelli nel corso della passata stagione. Riconoscimenti assegnati rispettivamente alla Federcalcio del Belgio, alla Eredivisie (lega calcistica olandese), all’Arsenal e a Lilian Thuram.

In concomitanza con il forum la UEFA ha organizzato anche la seconda edizione della Unity Euro Cup, competizione di calcio a 7 per selezioni nazionali composte esclusivamente da rifugiati emigrati nei rispettivi paesi. La finale ha visto la Finlandia superare di misura l’Irlanda del Nord, ma il risultato è passato in secondo piano rispetto all’impatto sociale avuto dal torneo su tutti i partecipanti, uniti durante e soprattutto dopo, nella condivisione di emozioni, esperienze e festeggiamenti. Durante la seconda giornata di lavori, Michele Uva ha avuto occasione di annunciare che il Respect Forum non rimarrà un’esperienza isolata e nel 2024 si svolgerà la seconda edizione.

Partecipando al UEFA Respect Forum la Federazione Sammarinese Giuoco Calcio, tra le primissime ad avere presentato e pubblicato la propria Strategia di Responsabilità Sociale già nel 2022, conferma il proprio impegno a raggiungere gli obiettivi prefissati, anche attraverso nuove best practices e opportunità condivise nel corso dell’importante evento organizzato a Francoforte.

FSGC