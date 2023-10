San Marino. FSRS: PODIO SFIORATO PER TERENZI ALL’ OSIMO HERO BATTLE CUP

Dal 28 settembre al 1 ottobre al Palabaldinelli di Osimo (AN) si è svolta l’ultima tappa della Hero Battle Cup 2023. Più di 200 atleti provenienti da 14 nazioni in rappresentanza di quattro dei cinque continenti.

La competizione per il gran numero di iscritti è iniziata con un giorno di anticipo per effettuare le prequalifiche per gli atleti esclusi dal ranking mondiale, al fine di conquistare la wild card ed ottenere l’accesso alla competizione.

La Federazione Sammarinese Roller Sports è stata presente con le atlete Matilde Terenzi, Matilde Mina, Alessia Conti e Asia Iannarone.

Nel primo giorno sono andate in scena le Slide: dopo una gara emozionante e quasi perfetta, Matilde Terenzi giunge in finale ma non sale sul podio, classificandosi al quarto posto con avversarie di livello tecnico elevatissimo. Matilde Mina, grazie ad una grinta notevole e una gara molto precisa, arriva in semifinale e si qualifica al settimo posto; Alessia Conti, facendo tre slide perfette, ma ripetendone una di dubbia riuscita, si conferma agli ottavi di finale in una batteria molto difficile: si rifarà alla Titano Battle, carica per la rivincita; ottimi risultati anche per Asia Iannarone, giunta 24esima parimerito con Alessia.

Il giorno successivo si è disputata la disciplina dello Speed Slalom dove hanno gareggiato solamente Matilde Terenzi e Matilde Mina aggiudicandosi rispettivamente il 14esimo e 19esimo posto. Hanno concluso la disciplina del Classic Style in cui per San Marino era schierata solamente Matilde Terenzi, giunta in ottava posizione della sua batteria e la disciplina delle Battle in cui Matilde ha terminato in 33esima posizione su quasi settanta atlete.

La stagione per l’Inline freestyle non è ancora conclusa: nel mese di novembre Matilde Terenzi e Matilde Mina partiranno per il Campionato Mondiale che si disputerà a Shanghai; inoltre a fine mese la Federazione ospiterà la sesta edizione della rinomata Titano Battle.