San Marino. Futsal: crocevia Play-off nel Girone B

Il derby cromatico tra i campioni di San Marino ed il club di Montegiardino costituisce certamente la principale attrattiva della sesta giornata di Campionato Sammarinese 2017/2018: dopo un avvio di regular season tutt’altro che soddisfacente, gli uomini di Spada hanno l’occasione di accorciare verso l’alto la propria classifica. Vincendo il Tre Fiori si porterebbe infatti a due punti dal secondo posto che – vada come vada sarà de La Fiorita al termine del prossimo turno – e a tre lunghezze di distanza dalla capolista Tre Penne, che questa settimana osserva il turno di riposo. Dovessero invece imporsi i giocatori di Levani, gli unici imbattuti nel Girone B, metterebbero una seria ipoteca in ottica post season, detto che ancora sono tante le partite che separano le 13 squadre dalla fase a Play-off. Inoltre tre punti – per La Fiorita – significherebbero tornare in testa al raggruppamento, che mette sul piatto un altro interessantissimo incontro. Murata e Cosmos si incroceranno a Dogana in un match di capitale importanza per entrambe, ben consapevoli che un pareggio servirebbe a ben poco, specie se più tardi a Fiorentino la sfida la Tre Fiori e La Fiorita non dovesse chiudersi in perfetto equilibrio. Sia Cosmos che Murata hanno già riposato, nel Girone B, e la partita da riscattare nei confronti di Tre Penne e La Fiorita potrebbe risultare determinante nella corsa ai Play-off nel raggruppamento più equilibrato. Ultimo appello per Faetano e Fiorentino: entrambe a caccia del primo successo stagionale, si confronteranno a Domagnano con l’obiettivo di piazzare la zampata.

Il medesimo auspicio di una Libertas che sinora ha solo conosciuto sconfitte: i granata affrontano il Pennarossa nel testacoda di giornata – per quel che riguarda il Girone A. Gli uomini di Matteo Selva vogliono capitalizzare l’opportunità che il calendario offre loro, proponendo contestualmente lo scontro diretto tra Juvenes/Dogana e Domagnano – appaiate al secondo posto a -1 dalla compagine di Chiesanuova. Scendono invece in campo con l’intento di tenere aperto un raggruppamento che pare aver girà trovato le tre squadre deputate alla post season, Virtus e Folgore: il diktat è quello di evitare di incappare in un pareggio che farebbe solamente il gioco di chi le precede. Fare il colpaccio – di contro – significherebbe, per chi ci riuscirà, rilanciare la propria candidatura nella corsa ai primi tre posti del Girone A.