San Marino. Futsal: il Murata riparte in quinta, non ci sono pareggi negli anticipi

Riparte da un rotondo successo ai danni della Virtus, il nuovo corso del Murata. I ragazzi di Cellarosi vanno però sotto in apertura della gara d’esordio stagionale: Pazzaglia illude i Neroverdi, raggiunti e superati da Alessandro Casadei e Moretti a cavallo del quarto d’ora. Prima del cambio di campo è però l’estremo difensore della Virtus, Umberto Lonfernini, a trovare la stoccata del pareggio. A regalare la vittoria al debutto al club di Città sono le tre reti confezionate nella ripresa da Felici, Paolo Casadei e Moretti – quest’ultimo autore di una doppietta personale.

Nessuna falsa partenza per le grandi protagoniste della passata stagione. La Folgore si impone 2-0 ai danni del San Giovanni, gonfiando il sacco una volta per frazione di gioco. Ad aprire le marcature è capitan Bernardi, uomo-partita nel successo di Supercoppa di una settimana fa contro il Fiorentino. In avvio di ripresa è l’autorete di Zanotti a fissare il risultato finale. Ha bisogno di un tempo di rodaggio, per poi prendere il largo, il Fiorentino di Michelotti. I campioni in carica passano in vantaggio con Busignani all’11’, salvo venire recuperati da Ercolani al quarto d’ora. La situazione di stallo regge per l’intero primo tempo. Poi, rotto l’argine, i Rossoblù dilagano sul Tre Penne con la tripletta di Cevoli, la doppietta di Ceccoli e la rete di Gasperoni per il 7-1 a referto.

Vincono col punteggio di 2-0, invece, Domagnano e Pennarossa. Per i Lupi è l’universale Capone, neoacquisto, a sbloccare il risultato dopo un primo tempo a reti inviolate contro il San Giovanni. Il raddoppio, distante due minuti, è del più giovane dei fratelli Dolcini – Filippo. Rompe gli indugi dopo appena due minuti, invece, il Pennarossa. Il club di Chiesanuova supera il Faetano anche grazie al gol in apertura di Nicola Guidi. Al 39’ è Marco Baldani a griffare il definitivo 2-0 ai danni di un Faetano che chiude in quattro per l’espulsione di Mangano ad un minuto dal termine.

Apre la stagione con una vittoria di misura, infine, il Cosmos di Muccioli. Succede tutto nel primo tempo, contro il Cailungo: all’11’ Bacciocchi lancia i Gialloverdi verso il successo, per il quale è determinante l’acuto di Giglietti. Infatti, due minuti più tardi, Vitillo accorcia le distanze per il Cailungo di Venerucci, che non riesce però a rimettersi più in carreggiata. A tempo quasi scaduto, Bacciocchi non concretizza il tiro libero del potenziale tris.

Questo il quadro parziale della 1° giornata di campionato, che si concluderà con il posticipo di questa sera tra Tre Fiori e La Fiorita:

Campionato Sammarinese di futsal 2023-24 | 1. giornata SQUADRA SQUADRA COPPIA ARBITRALE DATA ESITO LUOGO Tre Penne Fiorentino A1: Ilie – A2: Tonelli 02/10 1-7 Fiorentino Virtus Murata A1: Tonelli – A2: Ilie 02/10 2-5 Fiorentino Libertas Folgore A1: Lanuti – A2: Piccoli 02/10 0-2 Dogana Cosmos Cailungo A1: Piccoli – A2: Lanuti 02/10 2-1 Dogana Pennarossa Faetano A1: Ercolani – A2: Tura 02/10 2-0 Domagnano San Giovanni Domagnano A1: Tura – A2: Ercolani 02/10 0-2 Domagnano Tre Fiori La Fiorita A1: Lerza – A2: Zani 03/10 21:15 Palestra di Acquaviva Riposa Juvenes- Dogana

FSGC