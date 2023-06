San Marino. Futsal, Juvenes Dogana e Special Olympics in campo insieme per la prima Coppa “All One”

Sabato l’amichevole a squadre miste, a Dogana. Zavatta: “Iniziativa che vogliamo ripetere negli anni”

Juvenes Dogana e Special Olympics scendono in campo insieme per una partita di futsal tra amici. Le due realtà sammarinesi s’incontreranno al campo di Dogana, sabato 24 giugno, alle 18.30, disputando un’amichevole a squadre miste, in un pomeriggio di divertimento, sport e inclusione.

In palio ci sarà la prima Coppa “All One”, istituita dalla società di Serravalle. Un solo cuore, una sola squadra. Uniti nel calcio, vinciamo insieme!, questo è il motto del trofeo, iniziativa che la dirigenza della Juvenes Dogana vuole rendere ricorrente e riproporre anche negli anni a venire. Al termine, dopo la premiazione, tutti uniti anche a tavola, con le due squadre che andranno a cenare insieme al bar Insolito Posto di Serravalle per concludere la serata.

“Voglio ringraziare i dirigenti della Juvenes Dogana e degli Special Olympics, che hanno lavorato all’organizzazione dell’incontro, e in particolar modo la Federazione Sammarinese Giuoco Calcio, il presidente Marco Tura e il segretario Luigi Zafferani, che, con il “Piano strategico 2021/2024”, stanno sensibilizzando e incentivando i club sammarinesi a promuovere iniziative dedicate all’inclusione e all’uguaglianza”, commenta Massimo Zavatta, presidente della Juvenes Dogana.

Sabato 24 giugno gli spalti del campo da futsal di Dogana saranno aperti a tutti coloro che vorranno assistere alla partita.