San Marino. Futsal: poker di Domagnano, Tre Fiori e Libertas, il Murata acciuffa la Virtus in rimonta

Seria ipoteca di Domagnano, Tre Fiori e Libertas sul passaggio ai quarti di finale di Titano Futsal Cup, serissima nel caso de La Fiorita. Quest’ultima si aggiudica il primo round del confronto con il Tre Penne scrivendo un netto 7-1, avviato dopo 11’ minuti da Bernardi e proseguito da Gasperoni, prima della replica biancoazzurra a firma di Manzaroli. Prima dell’intervallo pensano Franciosi e nuovamente Gasperoni a dare alla banda di Montegiardino un margine di sicurezza che viene ulteriormente ampliato nella ripresa, quando vanno a referto ancora Franciosi e Bernardi, oltre a Giuccioli. Nel cuore della ripresa il Tre Penne perde anche un uomo per il secondo giallo comminato a Salles, per il quale non ci sarà gara di ritorno. Il Tre Fiori impone un poker al Faetano grazie soprattutto a Michele Casadei, autore – nel primo tempo – di tre delle quattro reti messe a segno dai Gialloblù di Bugli. Gli altri Gialloblù, quelli di Gualtieri, riescono perlomeno ad addolcire leggermente il verdetto subito dopo il 4-0 di Esposito. È Bacciocchi a sporcare il clean sheet avversario e a dare al Faetano qualche speranza in più in vista della gara di ritorno.

Stesso identico risultato nell’incrocio fra Domagnano e San Giovanni. I Lupi danno un chiaro indirizzo alla sfida già nel primo tempo, chiuso sul 3-0 per effetto dei centri di Capone, Villa e Vagnini. In avvio di ripresa Macina prova a suonare la carica per il San Giovanni, che però vede nuovamente aumentare il gap quando Manuel Bollini mette la firma sul punto del 4-1. In chiusura, espulso con un rosso diretto l’altro Bollini a disposizione di Fabio Gasperoni, Lorenzo, per aver interrotto una chiara occasione da rete. C’è un’espulsione anche in Murata-Virtus, una delle gare più interessanti alla vigilia e senz’altro fra le più combattute alla prova dei fatti. Quando Nicola Albani vede sventolarsi davanti il secondo giallo di serata, il suo Murata aveva già rimesso in piedi una gara nata in salita. In effetti la Virtus è protagonista di un grande primo tempo, chiuso sul 2-0 per effetto delle reti di Aruci e Sensoli, entrambi in gol per la seconda volta in settimana. La riscossa del Murata passa dai piedi di Felici, che con la doppietta messa a segno fra il 49’ e il 57’ riporta il Bianconeri sulla linea di galleggiamento e rimanda il verdetto interamente al match di ritorno.

Molto più tranquilla la serata della Libertas, che risolve la pratica Cailungo con un comodo 4-0. Metà della produzione offensiva dei Granata passa da Alex Stefanelli, a segno su punizione e su azione. Le altre reti che permettono alla banda di Penserini di proiettarsi alla gara di ritorno con molti più pensieri positivi che negativi portano le firme di Caruso e Tonini. L’altro derby di serata, quello del Castello di Serravalle, si tinge dei colori della Folgore, meno autoritaria, però, rispetto a quanto aveva fatto vedere – sempre contro il Cosmos – tre giorni prima. Allora fu 7-0, qui è 2-0, punteggio costruito con un gol per tempo: apre i conti Pasqualini, li chiude Pellegrini. Nell’unico confronto indoor, arriva il primo k.o. stagionale per la Juvenes-Dogana, superata 3-2 dal Pennarossa. La gara si sblocca piuttosto tardi, al 26’ del primo tempo, quando è Alessandro Podeschi a portare avanti la formazione di Chiesanuova. Chezzi risponde all’alba della ripresa; poi Gianni completa la rimonta della banda di Levani, che però dovrà subire a sua volta un ribaltone. Il Pennarossa ritrova l’equilibrio al 52’, con Maiani, per poi piazzare il colpo decisivo a 2’ dal 60’, nuovamente con Podeschi.

Questo il quadro degli ottavi di andata:

Titano Futsal Cup 2023-24, Ottavi, andata SQUADRA SQUADRA COPPIA ARBITRALE DATA ESITO LUOGO San Giovanni Domagnano A1: Zani – A2: Delvecchio 19/10 4-1 Fiorentino Libertas Cailungo A1: Delvecchio – A2: Zani 19/10 4-0 Fiorentino Tre Penne La Fiorita A1: Lanuti – A2: Tura 19/10 1-7 Domagnano Cosmos Folgore A1: Tura – A2: Lanuti 19/10 0-2 Domagnano Tre Fiori Faetano A1: Tonelli – A2: Sgrignani 19/10 4-1 Dogana Murata Virtus A1: Lerza – A2: Tonelli 19/10 2-2 Dogana Pennarossa Juvenes-Dogana A1: D’Adamo – A2: Ilie 19/10 3-2 Pal. Acquaviva

