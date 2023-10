San Marino. Futsal: tre squadre in vetta, primo successo per il Cailungo

Fiorentino, Folgore e Murata centrano la terza vittoria consecutiva e si mantengono in testa dopo la terza giornata di Campionato Sammarinese di futsal che si è svolta interamente ieri sera.

I campioni in carica del Fiorentino regolano 5-1 la Libertas, costretta al secondo stop di fila. La squadra di Michelotti però va sotto in avvio per merito della rete del granata Francesco Rossi. La rimonta la guida Danilo Busignani che firma il pari, poi Cevoli timbra il vantaggio. Nella ripresa è ancora Busignani che segna altre due volte nel giro di pochi minuti (sono 7 reti in campionato, capocannoniere ex-aequo con Matteo Moretti del Murata) e indirizzano la gara verso Fiorentino. Al 54’ arriva anche la rete di Giacobbi che chiude la contesa.

Sette reti e clean-sheet per la Folgore che nel derby di Serravalle liquida il Cosmos. Subito due reti in avvio dopo soli due minuti per Massimiliano Bernard e Elia Pasqualini rendono la strada più semplice per la squadra di Zonzini. Nella prima frazione arrotondano anche Mirko Giardi e Alberto Volpinari. Nella ripresa la musica non cambia: i giallorossoneri continuano a spingere sull’acceleratore e vanno a segno ancora con Pasqualini, Juri Biordi e Alessandro Morri. Per i gialloverdi è la seconda sconfitta consecutiva dopo il successo alla prima con il Cailungo.

Largo successo anche per il Murata che risolve la pratica Faetano con un netto 6-0. L’ex gialloblu Omar El Attar apre le danze in avvio con il suo primo gol in maglia bianconera, poi Matteo Moretti raddoppia. Nella ripresa finiscono sul tabellino dei marcatori anche Nicola Albani e Thomas Felici, oltre ad altre due reti per El Attar (tripletta per lui). Esultano dunque i ragazzi di Cellarosi, per la squadra di Gualtieri è la terza sconfitta consecutiva.

A punteggio pieno – e avendo già osservato il turno di riposo – anche Virtus e Juvenes-Dogana, vincenti rispettivamente su Domagnano e Tre Penne.

A Dogana i Neroverdi di Pollini si portano subito avanti con Manuel Carlini e raddoppiano al 20’ con Andrea Toccaceli. I Giallorossi non demordono e trovano il gol con Santarini nel recupero che li mantiene in scia. Denis Aruci porta nuovamente a due le reti di vantaggio per la Virtus, al quale risponde poco dopo Kevin Vagnini (49’). Ma è Giuliano Sensoli – al quarto gol in tre partite – che la chiude con il definitivo 4-1. Secondo stop per la squadra di Fabio Gasperoni dopo il successo all’esordio con il San Giovanni.

La Juvenes-Dogana vince in rimonta in una partita scoppiettante con il Tre Penne. Vantaggio dei Biancazzurri di Davide Ghiotti con Alessandro Benedettini al quale risponde al 15’ Alberto Bologna al suo primo gol stagionale. Nella ripresa Tre Penne di nuovo avanti con il gol di Jacopo Gamba ma in pochi minuti la squadra di Roberto Levani la ribalta con William Cavalli e Nicolò Gianni. Nel finale a segno anche Simone Chezzi per l’allungo decisivo della Juvenes-Dogana che però al 55’ devono registrare l’espulsione al 55’ di Nicolò Gianni.

Secondo successo di fila per La Fiorita grazie al secco 7-1 sul Pennarossa. Primo tempo a tinte decisamente gialloblu con le reti di Jacopo Giuccioli, Giacomo Bernardi, Andrea Cappelli e Fabio Belloni che chiudono la frazione sul 4-0. Nella ripresa la squadra di Gianni Galli non si ferma e ne segna altri tre: Giuccioli (doppietta) e due volte Danny Gasperoni arrotondano il punteggio, nel finale inutile la rete di Federico Rosa per la squadra di Mattia Casadei.

Prima vittoria stagionale invece per il Cailungo che al Multieventi ha la meglio sul San Giovanni. I Rossoneri però partono benissimo e chiudono la prima frazione sul doppio vantaggio grazie ai gol di Michele Giacobbi e Jacopo Berardi. Nella ripresa viene fuori la squadra di Matteo Venerucci che grazie ad un super Thomas Vitillo – autore di tre gol – ribalta l’incontro e nel finale arriva anche il sigillo definitivo di Nicola Moroni per il primo successo dei rossoverdi.

Questo il quadro aggiornato della terza giornata di Campionato Sammarinese di futsal 2023-24:

Campionato Sammarinese di futsal 2023-24, 3. giornata SQUADRA SQUADRA QUATERNA ARBITRALE DATA ESITO LUOGO Virtus Domagnano A1: Ercolani – A2: Lanuti 16/10 4-2 Dogana Pennarossa La Fiorita A1: Lerza – A2: Notarpietro 16/10 1-7 Domagnano Faetano Murata A1: Piccoli – A2: Ilie 16/10 0-6 Fiorentino San Giovanni Cailungo A1: Tonelli – A2: Vandi 16/10 2-4 Multieventi Libertas Fiorentino A1: Lerza – A2: Notarpietro 16/10 1-5 Domagnano Juvenes-Dogana Tre Penne A1: Ilie – A2: Piccoli 16/10 4-2 Fiorentino Cosmos Folgore A1: Lanuti – A2: Ercolani 16/10 0-7 Dogana Turno di riposo Tre Fiori

FSGC