San Marino. Giallo in Consiglio. Un/a consigliere d’opposizione vota due volte anche per quello/a assente

A denunciarlo su Facebook è il consigliere Fabrizio Perotto di Repubblica Futura, il quale denuncia pubblicamente quella che è una pratica diffusa per molti consiglieri quando un loro collega si assenta per andare in bagno o nella zona ristoro dell’ultimo piano di Palazzo Pubblico.

Il pianista, così vengono chiamati quei consiglieri che usano ignobilmente votare anche per un’altro consigliere, questa volta non si era accorto che il/la suo/a collega era invece uscito/a da Palazzo. Così in una votazione di un ordine del giorno su Cassa di Risparmio vi erano più schede votate degli effettivi presenti.

Questo quando dichiarato sul social dal Consigliere Fabrizio Perotto: