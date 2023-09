SAN MARINO. GIORGIA BOUTIQUE HA FESTEGGIATO 50 ANNI DI ATTIVITA’

Giorgia Boutique San Marino ha compiuto 50 anni.

La storica boutique é stata fondata da Giorgia Gasperoni nel 1973 e da sempre si pone come meta di riferimento per l’acquisto di abiti per ogni occasione: dal tempo libero al giorno più importante della propria vita, per uomo e per donna.

Una azienda che, grazie ad investimenti costanti ed un continuo aggiornamento per seguire le tendenze della moda, è cresciuta negli anni.

Partita da un negozio di pochi metri quadri, nel 1986 si trasferisce in un locale di design più grande. Si susseguono ampliamenti sia di superficie che di servizi offerti.

E’ il 1998 quando viene inaugurato il primo piccolo laboratorio di sartoria interno alla Boutique che viene abbinato ad uno show-room per la cerimonia.

Un passo fondamentale l’apertura del reparto maschile avviene nel 2003 quando entrano in azienda la nuora Francesca Barbieri e il figlio Alessandro Barulli.

Dopo anni di crescita, grazie anche al gruppo di fidate e preparate collaboratrici che nel frattempo si sono aggiunte, si raggiunge una pietra miliare del percorso di Giorgia Boutique.

E’ il 2010, in un contesto di crisi globale, che la famiglia prende una decisione fondamentale: un grande investimento per ristrutturare un intero edificio per farlo diventare un innovativo concept store con un’architettura moderna ed attraente, interamente dedicato alla moda, di 4 piani.

E’ questa la sede attuale, all’interno della quale sono presenti, oltre alla sartoria, i reparti uomo, donna, cerimonia ed un elegante ristorante.

Tantissime le persone che, sabato 23 settembre 2023, hanno partecipato alla cerimonia per i festeggiamenti dell’importante traguardo raggiunto. Autorità e Amici che negli anni hanno scelto Giorgia Boutique come loro negozio di fiducia.

Giorgia ha ringraziato tutti per la loro presenza, felice ed emozionata per gli attestati di stima che gli sono stati rivolti ed ha illustrato il viaggio che l’ha portata a raggiungere 50 anni di attività.

Sono seguiti gli interventi del Segretari di Stato Andrea Belluzzi e del Capitano di Castello Marcello Andreani che hanno riconosciuto a Giorgia una indiscutibile capacità imprenditoriale e di aver contribuito in modo determinante a scrivere la storia del commercio della Repubblica di San Marino, ringraziandola per gli investimenti realizzati lungo tutto il suo percorso e sottolineando il valore aggiunto apportato dalla conduzione familiare della sua impresa.

In conclusione Francesca ed Alessandro hanno ringraziato Giorgia e Libero per aver dato loro la possibilità di entrare a far parte dell’azienda, complimentandosi con lei per il risultato ottenuto grazie all’impegno e al rispetto che ha sempre avuto nei confronti dei suoi clienti e delle sue collaboratrici.

Hanno preso parte all’evento, tra le Autorità, anche i Segretari di Stato per gli Affari Interni Gian Nicola Berti, il Segretario di Stato per il Lavoro Teodoro Lonfernini e il Comandante del Corpo della Gendarmeria e Direttore dell’Ufficio Centrale Nazionale INTERPOL della Repubblica di San Marino Colonnello Maurizio Faraone.

Contestualmente è stata inaugurata una esposizione permanente di opere di artisti contemporanei. Una iniziativa mai vista prima ad ora nella Repubblica di San Marino, quella di abbinare l’arte alla moda, entrambe in continua evoluzione alla ricerca di innovazione: questo è quello che ha dimostrato di essere anche Giorgia Boutique.

In mostra, all’interno dei quattro piani della struttura, grazie alla Matteo Ragni Arte Contemporanea, oltre a lavori di due luminari dell’arte cinetica e programmata, Alberto Biasi e Franco Costalonga, che hanno ipnotizzato gli intervenuti grazie al movimento virtuale delle loro installazioni, quattro giovani artisti che fanno della ricerca dei materiali e del colore la loro filosofia e che quindi si sposano perfettamente con l’attività della Boutique.

I festeggiamenti si sono conclusi con il taglio della torta celebrativa da parte Giorgia unitamente alla sua famiglia e alle sue collaboratrici e con un brindisi con tutte le Autorità e gli Amici intervenuti.

GIORGIA BOUTIQUE

San Marino 24 settembre 2023