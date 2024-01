San Marino. Giunta di Castello di Serravalle. Piccoli Sguardi e Occhi sul Teatro, ripartono le rassegne teatrali

Da Febbraio, dopo una piccola pausa, ripartono le rassegne teatrali per piccoli e grandi presso la Sala Polivalente Auditorium Little Tony di Serravalle, Piccoli Sguardi e Occhi Sul teatro organizzata dalla Giunta di Castello di Serravalle con la partnership del Negozio Chicco San Marino.

I primi due appuntamenti saranno totalmente sammarinesi infatti calcheranno la scena Bradipo Teatar con Casa per Caso, Domenica 11 Febbraio 2024 alle ore 16:30, uno spettacolo dedicato ai bambini dall’età di 2 anni, una commedia in cui ogni errore crea una lezione indimenticabile!

Mentre Sabato 17 Febbraio alle ore 21:00 ritornano più esilaranti che mai i Bromance con il loro secondo spettacolo in Bromance presenta Evolution, dove i nostri dissacranti giullari affrontano la loro evoluzione nel tempo dal passato al presente… ma sempre con uno sguardo al gerundio!

Con le compagnie del circondario Proseguiamo poi il 25 febbraio alle ore 16:30 con lo spettacolo di magia “Giacomo Sparviero. Il destino di un pirata” portato dalla compagnia Fratelli di Taglia e con Matteo Giorgetti, in cui i bambini vivranno una rocambolesca avventura insieme a Sparviero, il mozzo che vuole diventare capitano.

Il 9 marzo ore 21:00 invece si conclude la rassegna Occhi sul teatro con “L’amore non basta” portata in scena dalla compagnia Korekanè, una rappresentazione ambientata all’interno di un attico al momento del crepuscolo, che rivela il carattere poliedrico dell’amore. Infine l’intera stagione termina con l’ultimo spettacolo della rassegna piccoli sguardi.

Il 17 marzo ore 16:30 la compagnia Lagrù Ragazzi presenterà “Storie nell’armadio”, un viaggio magico tra creature fantastiche con tanto di battaglia finale ma tutto avverrà all’interno di un armadio! E sul finale piumose sorprese…

Per poter partecipare, la Giunta invita sempre a prenotare i biglietti chiamando il numero 3357345340 o mandando un’e-mail all’indirizzo [email protected]. I costi dei biglietti variano in base alla rassegna e sono i seguenti; occhi sul teatro: intero 12€, ridotto 10€; per piccoli sguardi invece: intero 9€, ridotto 6€ e gruppi (4 o più) tutti ridotti. Per rimanere aggiornati sugli eventi in programma vi invitiamo a seguire le pagine della Giunta di Castello di Serravalle e della sala polivalente su facebook o di consultare il sito www.castello.serravalle.sm.

Giunta di Castello di Serravalle