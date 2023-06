San Marino. Golf: Giada Pelliccioni accede al Venice Open U.S. Kids

Con la vittoria di Giada Pelliccioni nella categoria under 12 alla gara giovanile Saranno Famosi dello scorso 10 giugno, disputata al Golf Club Cento, è arrivata per lei anche la wild card per partecipare al prestigioso torneo internazionale Venice Open 2023 organizzato da U.S. Kids Golf e che avrà luogo dal 17 al 19 agosto.

La prossima sarà la nona edizione dell’evento che si svolgerà su tre campi da golf in Veneto tra i più importanti d’Europa, avendo ospitato numerosi eventi del Challenge Tour.

In tre intense giornate ragazzi e ragazze, dai 5 ai 18 anni, si sfideranno per un totale di 54 buche con l’obiettivo di migliorare il proprio “status di priorità” US Kids Golf e guadagnare ulteriori livelli nella classifica internazionale così da potersi qualificare per altri campionati di golf per bambini e ragazzi negli Stati Uniti, inclusi campionati internazionali e mondiali.

Facciamo quindi il nostro migliore in bocca al lupo a Giada che rappresenterà il San Marino Golf Club in questa importantissima manifestazione valevole anche per il ranking mondiale junior e amatoriale.

comunicato stampa