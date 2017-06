San Marino. Grande risultato per Massimo Bizzocchi al rally Della Marca

Grande risultato per Massimo Bizzocchi che, in coppia con Giuseppe Testa, ha affrontato il terzo appuntamento del CIWRC 2017, il Rally Della Marca su Ford Fiesta WRC evo2016 supportato da Ford Racing Italia.

L’equipaggio ha ottenuto uno strepitoso quarto posto assoluto.

“E’ stata una gara tanto bella quanto difficile” a prendere parola è il navigatore sammarinese ” Strade bellissime che conoscevamo molto poco ed il caldo soffocante di questo week end ci ha messo fisicamente a dura prova. Abbiamo avuto un problema di freni sulla prima prova che per fortuna è stato subito risolto. Siamo molto soddisfatti. Abbiamo disputato una gran bella gara, ottenendo tempi molto molto vicini ai primi concludendo quarti assoluti e primi del Campionato under 25 con la vittoria di 3 gare su 3. Il rally Della Marca segnava il terzo appuntamento del campionato ed il feeling con la vettura e con tutto il team è sempre in continua crescita.”

Gettone di presenza della Scuderia anche al 7° Rally Lana Storico grazie a Daiana Darderi che ha dettato le note a Marco Bianchini su Lancia Rally 037. Gara valida per il Campionato Italiano auto storiche, straordinaria ma molto impegnativa sia per le temperature altissime che per il plateaux di validissimi avversari . Nonostante queste condizioni in parte sfavorevoli, l’equipaggio ha combattuto fino l’ultimo secondo, conducendo una gara straordinaria, vincendo cinque prove su dieci e e aggiudicandosi il secondo posto assoluto.