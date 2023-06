San Marino. GSSE Malta 2023: Chiusura in bellezza con tre medaglie. Il totale è 22 con 6 d’oro, 9 d’argento e 7 di bronzo

MALTA 3 Giugno 2023. ATLETICA – Le ultime medaglie dei Giochi arrivano dall’atletica leggera. La numero 20 di Malta 2023 la conquista Francesco Sansovini nei 200m, che si posiziona al terzo posto. Poi tocca alla super performance di Andrea Ercolani Volta, che grazie a una prestazione super si mette al collo la medaglia d’oro nei 400m ostacoli, davanti a Ivar Jasonarson e David Friederich. “Mi mancava l’oro ai Giochi e sono riuscito a conquistarlo, sono veramente felice. È una medaglia che dedico a me stesso per tutto il lavoro e i sacrifici che ho fatto. Ai miei compagni vorrei fare i complimenti per l’ottima spedizione, anche coloro che non hanno gareggiato per problemi fisici perché non devono mai mollare”, ha detto Ercolani Volta. Nella staffetta maschile 4×100 i sammarinesi arrivano allo sprint finale con Cipro e chiudono al secondo posto. Il quartetto formato da Nicolas Santos Bollini, Alessandro Gasperoni, Francesco Molinari e Francesco Sansovini si prende l’argento davanti alla squadra di casa di Malta. Nella 4×100 femminile il terzo posto di Emma Corbelli, Alessandra Gasparelli, Beatrice Berti e Sofia Bucci non vale il bronzo poiché gareggiavano tre squadre e la medaglia è stata assegnata alle prime due. La squadra sammarinese fa comunque registrare il record sammarinese con il crono di 48’’45. Infine, la staffetta 4×400 maschile con Alessandro Gasperoni, Probo Benvenuti, Davide Davosi e Andrea Ercolani Volta si piazza quinta in 3’19’’96.

Prima di competere nelle staffette, Alessandra Gasparelli è stata impegnata nei 200m femminili: ottima la partenza, poi le difficoltà negli ultimi metri hanno compromesso il podio arrivando al traguardo al con il suo personal best di 24’’44. Beatrice Berti nei 400m ostacoli ha chiuso al quinto posto.

VELA – L’ultima giornata di regate è stata annullata a causa del poco vento nella baia di San Paolo. Al nono e ultimo round Lucrezia Luna Ricci ha chiuso al quarto posto della classifica generale, con un distacco di 12 punti dal terzo posto della maltese Michela Mifsud.

TENNIS – Niente bronzo per il tennis sammarinese nel doppio femminile. Nella finale per il terzo e quarto posto, Alice Balducci e Talita Giardi sono state sconfitte 6-2, 6-2 dalle cipriote Costantinou e Ioannou.

Al termine dei Giochi dei Piccoli Stati San Marino chiude con 22 medaglie: 6 oro, 9 argento e 7 bronzo.