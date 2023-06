San Marino. I bronzi di Malta

MALTA 1 Giugno 2023. ATLETICA– Il pomeriggio si apre con la medaglia dall’atletica nei 400m maschili grazie ad Alessandro Gasperoni, che dà il meglio di sé e si piazza sul terzo gradino del podio con il tempo di 47’’67, stabilendo il nuovo record nazionale di specialità a poche settimane dal precedente primato stabilito da lui stesso. “È stata una gara tosta perché i miei avversari sono partiti molto forte, nel finale ho trovato la brillantezza per arrivare sul podio”, commenta felice Gasperoni, che poi lascia una dedica: “Al mio allenatore per essermi stato vicino in questo anno e avermi gestito anche nei momenti più difficili. Un ringraziamento anche ai fisioterapisti che mi hanno seguito durante la stagione aiutandomi a farmi trovare pronto. Penso anche a tutti gli amici e al gruppo dell’atletica”. Si qualifica alla finale dei 200m di sabato Francesco Sansovini con il tempo di 21’’66, niente da fare invece per Francesco Molinari. Nei 400m femminili Sofia Bucci conclude al settimo posto con il tempo di 1’01’’15. Nel salto triplo Emma Corbelli si piazza al settimo posto con 11m e 21, restando sui propri livelli stagionali. NUOTO– Ancora medaglie dal nuoto. Loris Bianchi fa la tripletta mettendosi al collo anche il bronzo nei 200 stile libero, facendo registrare il miglior tempo personale e nazionale. “Sono contento per il record che resisteva da tanto tempo. Era la gara che sentivo meno nelle mie corde ma ero pronto e ho fatto un buon tempo. Ora niente distrazione, domani ci sono i 1.500 e voglio fare del mio meglio”, ha commentato Bianchi. Nella stessa disciplina un forfait permette a Rebosio di rientrare in gara e qualificarsi per la finale, migliorando il tempo personale di 6 decimi. Sfiora il podio Giacomo Casadei nei 100m rana: il sammarinese chiude al quarto posto dietro al lussemburghese Joao Reisen. Si migliora di 1’’ e 2 decimi anche Ilaria Ceccaroni nei 200m femminili, chiude ottava Arianna Valloni. TENNISTAVOLO – Arriva il bronzo dai pongisti Mattias Mongiusti e Lorenzo Ragni, che perdono la semifinale contro Lussemburgo per 3-0. Il tecnico Claudio Stefanelli afferma: “Siamo partiti convinti nonostante il girone di ferro con Malta, Cipro e Monaco. La prima partita con Cipro era subito decisiva, abbiamo fatto una grande prestazione vincendo 3-1, mentre contro Monaco al contrario del match della gara a squadre abbiamo dominato. Avanti 2-0, per troppo sicurezza si sono riaperti i giochi tornando poi a giocare come sappiamo chiudendo sul 3-1. Con la semifinale sicura, è arrivata la sconfitta con Malta 3-0 nella certezza di aver vinto comunque una medaglia – conclude -.“Sono molto soddisfatto delle prestazioni dei miei ragazzi che anche oggi hanno mantenuto un alto livello di gioco che gli ha consentito di battere due coppie sulla carta più forti”.