San Marino. I pensionati Cdls: “Asset, da Bcsm sequela di errori e leggerezze che hanno creato danni a clienti e aziende”

​La crisi del sistema bancario allarma la federazione Pensionati Cdls, che rilancia da SmTv un appello alla unità, “perché forze produttive, associazioni imprenditoriali e sindacali possano trovare, nell’interesse del Paese, una posizione univoca”. È il segretario della Federazione Servizi Gianluigi Giardinieri ad illustrare la situazione al direttivo dei pensionati, partendo dalla liquidazione di Asset: “Un provvedimento pesante – viene sottolineato – rispetto alla situazione attuale, ma anche rispetto al pronunciamento del tribunale”, ricordando quelle che definisce “una sequela di errori e leggerezze nella gestione della situazione Asset, e che hanno portato incertezze in tutto il settore”. Preoccupazione verso il futuro dei dipendenti dell’istituto, come per i clienti e le aziende colpite dalla sospensione dei pagamenti. Preoccupazione massima per i fondi previdenziali, illustrando le iniziative che il sindacato ha posto in essere in Consiglio di Previdenza per la salvaguardia non solo dei 31 milioni depositati in Asset.