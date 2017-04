San Marino. il bando per la selezione di personale da dedicare al servizio di info point fuori territorio

L’Ufficio del Turismo rende noto che è disponibile sul sito www.visitsanmarino.com (sezione selezione staff) e sul portale www.pa.sm (sezione Bandi Pubblici) il bando per la selezione di personale da dedicare al servizio di info point che sarà attivato in occasione di alcuni eventi programmati per l’anno 2017 nonché di iniziative promo commerciali fuori territorio.

Il servizio di info point è finalizzato a rendere maggiormente fruibile il percorso delle attrazioni, promuovere e facilitare la visita della Repubblica di San Marino, come meta di escursione giornaliera e di vacanza per i visitatori in arrivo a San Marino. Lo stesso servizio all’occorrenza potrebbe provvedere anche al rilevamento di dati qualitativi e quantitativi dei turisti.

A tale fine l’Ufficio del Turismo selezionerà cittadini sammarinesi, residenti a San Marino o titolari di regolare permesso di soggiorno in qualità di hostess/steward che dovranno prestare servizio di accoglienza e rilevazione dati.

Gli interessati a sottoporre la candidatura possono effettuare l’iscrizione online attraverso il form disponibile su sito www.visitsanmarino.com (sezione selezione staff) entro l‘8 maggio 2017.

Per ogni chiarimento sul bando è possibile contattare l’Ufficio del Turismo inviando una mail a marketing.turismo@pa.sm.

San Marino, 24 aprile 2017

Sezione Stampa e PR

Tel 0549 885440

ufficiostampa.turismo@pa.sm