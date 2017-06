San Marino. Il Castello di Città… sogna ma non dorme!

“Sogna …. ma non dormire”

La Giunta di Castello della Città di San Marino,

ha l’onore di invitare la Cittadinanza all’inaugurazione dell’opera

“Sogna …ma non dormire”

Venerdì 30 Giugno – ore 11:00

Via G. Giacomini, Colombaia – San Marino

L’opera dei writers Andrea Fanchi e Emiliano Mecozzi reinterpreta il romanzo“Alice nel paese delle meraviglie”

Realizzata con la vincita a “Talenti dei Castelli 2015”

ha l’intento di riqualificare la Scala Colombaia

attraverso un linguaggio giovane e attuale, la street art.

Il Capitano di Castello