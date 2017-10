San Marino. Il CE del Cons si riunisce, Bologna parte per l’Assemblea ACNO

Il CE del CONS si è riunito alle 19.30 di lunedì sera per un ordine del giorno che prevedeva quale punto principale l’approvazione del bilancio previsionale 2018 e di quello pluriennale 2018/2020, approvati.

Tra gli argomenti anche la chiusura del “capitolo” Giochi dei Piccoli Stati, entro il 24 ottobre verrà pubblicato il report finale che verrà presentato agli organismi internazionali.

Per quanto riguarda il programma di politica sportiva quadriennale si è presa in esame la bozza del progetto scuola/sport/salute che troverà applicazione a partire dal 2018.

Domani il Segretario Generale del Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese Eros Bologna volerà a Praga per l’assemblea ACNO (Associazione dei Comitati Olimpici Mondiali) che prevede fra i punti all’ordine del giorno anche il rinnovo delle cariche dirigenziali.