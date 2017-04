San Marino. Il Consiglio oggi.

La seduta consiliare odierna si è aperta concludendo le risposte alle interpellanze e proseguendo con una serie di nomine e sostituzioni, tra cui quelle della Ecc.ma Reggenza in alcune Commissioni consiliari. Così S.E. Mimma Zavoli sarà sostituita per la durata del mandato reggenziale dal consigliere Luca Boschi in Commissione consiliare Affari interni, da Iader Tosi nel Consiglio dei XII, infine da Matteo Ciacci in Commissione consiliare Affari di Giustizia e Marika Montemaggi nel gruppo nazionale per l’Unione interparlamentare. Invece S.E. Vanessa d’Ambrosio in Commissione Affari interni sarà sostituita dal consigliere Alessandro Izzo. L’Aula accoglie anche le dimissioni di Gian Carlo Venturini da presidente e membro della Commissione Affari di Giustizia e la sua sostituzione nell’organismo parlamentare con Massimo Andrea Ugolini.

Si procede poi con la presentazione di tre progetti di legge in prima lettura, su cui si aprono altrettanti dibattiti. Il primo provvedimento è il Progetto di legge “Norme in materia di mobilità sostenibile”, presentato dal segretario di Stato Marco Podeschi che sostituisce il segretario di Stato Simone Celli, in missione a Washington. Il secondo Progetto di legge presentato è “Modifica articolo 199 ter del Codice Penale”, la cui relazione è letta dal segretario di Stato Nicola Renzi, con delega alla Giustizia. Infine, ultimo progetto di legge presentato in Aula è quello di iniziativa popolare che introduce nel codice stradale l’obbligo di soccorso di animali in caso di incidente. Su tutti e tre i provvedimenti, dagli interventi in Aula, emerge larga condivisione dei gruppi e volontà di collaborazione per il loro perfezionamento. Solo sul primo progetto, in materia di mobilità sostenibile, il movimento Rete risulta più critico, ritenendolo superficiale e annunciando la presentazione di emendamenti migliorativi.

La seduta del pomeriggio si conclude con il riferimento del segretario di Stato per il Territorio, Augusto Michelotti, sul nuovo Prg, su cui, in seduta notturna, proseguirà il dibattito.

