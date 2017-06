Sindacato su tutte furie per quanto emerso dall’assestamento di bilancio presentato dal Segretario Celli. Sotto accusa l’intervento sulle pensioni che se non venisse ritirato potrebbe portare la Csu in piazza. In estrema sintesi aumenterebbero le tasse sulle pensioni, addirittura del 50% per quelle fino a 40mila euro, ovvero la maggior parte. Verrebbero insomma penalizzati numerosissimi pensionati sammarinesi. Saranno loro a pagare le infelici decisioni in campo finanziario?