San Marino. Il governo sammarinese ricevuto a Bologna dagli assessori regionali

Trasporti, viabilità, turismo, ambiente e sport. Sono stati questi i temi al centro dell’incontro, oggi a Bologna nella sede della Regione Emilia-Romagna, tra una i Segretari di Stato per gli Affari Esteri, Nicola Renzi, per le Finanze, Simone Celli e per la Cultura, Marco Podeschi e il Presidente della Regione Emilia Romagna, Stefano Bonaccini. All’incontro erano presenti anche gli assessori regionali Andrea Corsini (Turismo), Paola Gazzolo (Ambiente) e Raffaele Donini (Trasporti).

Il confronto bilaterale tra San Marino e la Regione proseguirà in autunno, proprio a San Marino.

Tra i temi affrontati quello dell’Aeroporto di Rimini-San Marino, quale struttura strategica sia per la Romagna che per la Repubblica, ma anche per le opportunità del sistema aeroportuale regionale.

Sulla viabilità è stato fatto il punto sugli interventi relativi alla strada statale 72, dagli interventi di messa in sicurezza appena ultimati allo svincolo nei pressi del nuovo centro commerciale; a tal riguardo è stato ritenuto necessario un incontro congiunto Regione Stato di San Marino ed Anas per definire alcune priorità di intervento.

Durante l’incontro si è altresì aperto il confronto sugli ambiti di possibili collaborazioni in ambito culturale, turistico, sportivo ed ambientale, anche alla luce del più ampio Accordo di collaborazione del 2013 e delle intese vigenti.