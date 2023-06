San Marino. Il nuovo governo, come l’Araba Fenice risorto dalle proprie ceneri … di Paolo Forcellini, Lo Stradone

Il nuovo governo, come l’Araba Fenice risorto dalle proprie ceneri, bruciato dal ritiro imprevisto della sua componente Rete, ha tenuto la sua prima conferenza stampa con i Segretari Belluzzi, Lonfernini, Beccari e Righi durante la quale, se ce ne fosse stato bisogno in particolare per chi sperava il contrario, hanno ribadito e confermato la decisione unanime di proseguire l’esperienza governativa fino alla sua naturale scadenza.

Poche le domande dai giornalisti presenti, cui sono state date risposte esaurienti e con le quali è stato ribadito il concetto sulla necessità per il paese di questo proseguo in particolare per chiudere l’accordo di adesione all’Europa e i vari dossier già aperti giacenti sui tavoli delle varie segreterie che devono essere solo perfezionati ed approvati-In contemporanea le opposizioni cercano cavilli legali per ostacolare questo necessario proseguo per la Repubblica visto i traguardi da tagliare!.

Paolo Forcellini