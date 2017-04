San Marino. Il PDCS interpella per avere delucidazioni circa presunti procedimenti penali o civili a carico del Dott. Rinaldi (Authority)

INTERPELLANZA

I sottoscritti Consiglieri, considerando:

l’importanza e la centralità che l’Authority Sanitaria ha quale autorità morale e regolatoria del sistema sanitario pubblico e privato e la centralità nel nostro sistema sanitario e nelle relazioni bilaterali con L’Italia, e con le limitrofe Regioni Emilia Romagna e Marche, nonché con gli stati europei e non, e con l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS),

che l’indicazione del Direttore Generale dell’Authority Sanitaria è avvenuta mediante presentazione dei nominativi dei candidati e dei relativi curriculum al consiglio Grande e Generale nella giornata stessa della seduta prevista per la nomina del Direttore dell’autority;

che sarebbe inopportuno che il neo eletto Direttore avesse procedimenti penali o civili in corso vista la necessaria caratura morale che deve essere insita nel ruolo e nella figura dell’Authority;

Si interpella il Congresso di Stato per avere delucidazioni circa presunti procedimenti penali o civili a carico del nuovo Direttore dell’Authority sanitaria. In particolare i sottoscritti chiedono:

1- al Congresso di Stato se corrisponde al vero che siano in corso procedimenti civili e penali a carico del dott. Rinaldi, e se si, se il Congresso di Stato ne fosse a conoscenza al momento della deliberazione.

2- di evidenziare eventualmente quali procedimenti civili e penali abbia avuto in passato iscritti a suo carico il dott. Rinaldi, se risulti ancora indagato, e se siano attualmente in corso in quale fase del procedimento si trovino;

3- qualora fossero chiuse le procedure per le quali facilmente nel web si riscontrano notizie, si richiede la produzione, la consegna della documentazione relativa all’archiviazione, in particolare il decreto di archiviazione.

Consigliere Mariella Mularoni

Consigliere Giancarlo Venturini

Consigliere Pasquale Valentini

Consigliere Teodoro Lonfernini

Consigliere Massimo Andrea Ugolini

Consigliere Alessandro Cardelli

Consigliere Francesco Mussoni

Consigliere Marco Gatti

Consigliere Stefano Canti

Si chiede risposta orale e scritta Consigliere Oscar Mina