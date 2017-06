San Marino. Il rally legend prende forma: reunion di tutti i campioni

Repubblica di San Marino. La notizia della esclusiva e clamorosa “réunion” di quasi tutti i Campioni del Mondo Rally della storia a Rallylegend, quest’anno a calendario dal 19 al 22 ottobre prossimi, si è diffusa in modo quasi virale nell’ambiente rally a livello mondiale.

Per la prima volta in assoluto, nella Repubblica di San Marino si ritroveranno, per due giorni che rimarranno indelebili nella memoria e nel cuore degli appassionati presenti, Walter Rohrl, Ari Vatanen, Hannu Mikkola, Stig Blomqvist, Timo Salonen, Juha Kankkunen, Miki Biasion, Didier Auriol, Tommi Makinen, Marcus Gronholm, Petter Solberg, Sebastien Loeb e Sebastien Ogier, con Sandro Munari e Markku Alen, vincitori della Coppa FIA Piloti 1977 e 1978, divenuta poi, dal 1979, Mondiale Rally Piloti. Tutti riuniti per il “Colin McRae Tribute”.

Con Luis Moya, navigatore due volte Campione del Mondo rally, che nella sua nuova veste di appassionato ambasciatore di Rallylegend, oltre ad avere reso possibile la riunione di tanti campioni, sta lavorando ad altri progetti e sorprese, che non mancheranno di stupire …