San Marino. Il Tribunale ricomincia con il processo per calunnia a Franco Polidoro: aveva denunciato il personale della BAC

Finisce alla sbarra lui per calunnia anziché il personale della Bac era stato denunciato per ragion fattasi dopo aver sostituito la serratura della porta della Major Service Srl. Il Polidoro li denunciò pur essendo consapevole che l’istituto aveva recuperato il possesso del bene immobile su espresso invito, e quindi con l’autorizzazione dell’allora amministratore unico Giorgio Giordani, in seguito alla risoluzione del contratto di locazione finanziaria.

Franco Polidoro, riminese del 1953, comparirà questa mattina alle 09,30 davanti al giudice di primo grado, il Commissario della Legge avv. Roberto Battaglino.