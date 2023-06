San Marino. Incidente verso le 13 a Falciano. La dinamica e le foto

Falciano – Un incidente stradale si è verificato oggi intorno alle 13:00 in via del Camerario con via dei Paceri, coinvolgendo due veicoli. Secondo le prime informazioni, uno dei conducenti avrebbe ignorato lo stop, provocando una violenta collisione con l’altro veicolo che proveniva dalla direzione della chiesa di Falciano. L’impatto ha causato danni significativi a entrambi i veicoli e ha fatto finire uno di essi contro un cancello.

Testimoni oculari hanno raccontato di aver sentito uno schianto e di aver assistito alla scena del veicolo schiantato contro il cancello di una proprietà privata. Fortunatamente, entrambi i conducenti coinvolti non hanno riportato ferite gravi. Sono stati subito soccorsi dai passanti e da alcuni residenti della zona che hanno allertato i servizi di emergenza.

Le autorità locali sono giunte sul luogo dell’incidente per effettuare i rilievi e stabilire le cause esatte dell’accaduto. Ecco alcune fotografie del sinistro.