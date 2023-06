San Marino. Incontro tra Comitato civico per la difesa dell’area ex Tiro a volo con rappresentanti del Governo

Nella giornata di ieri una rappresentanza del comitato civico per la difesa dell’area ex Tiro a volo ha incontrato i Segretari Fabio Righi e Federico Pedini Amati, con anche la presenza dei funzionari Loretta Zafferani e Filippo Francini. Alla richiesta di delucidazioni sul progetto Alpitour e sulle condizioni per la cessione dell’area ci è stato risposto che un progetto vero e proprio non è ancora stato presentato. L’investitore ha fatto una manifestazione di interesse e presentato una bozza, ma ancora non c’è il disegno della nuova configurazione dell’area e dell’edificio dell’ex Tiro a volo. A fronte della nostra preoccupazione per la possibile cementificazione dell’area, per il taglio delle alberature e per la inevitabile perdita per la popolazione della possibilità di potere usufruire dell’area naturalistica e della struttura ora utilizzata per la vita associativa del Castello, i Segretari hanno rimarcato che per loro la priorità è l’aumento dell’offerta ricettiva alberghiera. Righi ha quindi constatato la presenza di visioni diverse e ribadito la scelta politica di fare lì una struttura alberghiera. Dispiace la rigidità del governo nell’individuare un albergo come unica possibile destinazione dell’ex Tiro a volo, perché la zona è un polmone verde e un centro della vita sociale del Paese, come lo dimostrano i tanti eventi in programma in questi giorni e che continueranno per tutta l’estate. Ci è stato detto che non ci sono le risorse economiche per ristrutturare lo stabile che presto, senza un intervento che lo metta in sicurezza, sarà inagibile, ma che potrebbero esserci invece – per venire incontro alle esigenze associative del Castello di Città- per una non lontana risistemazione del cinema Turismo e della contigua Villa Malagola. Siamo lieti vi sia l’intenzione di sottrarre all’attuale degrado l’ex cinema e la zona circostante, ma pensiamo che restituire dignità a quegli spazi a ridosso del centro storico, dovrebbe essere semplicemente il dovere di una buona amministrazione. Gli esponenti di governo hanno mostrato disappunto per le esternazioni pubbliche che potrebbero spaventare l’investitore. Il nostro disappunto è invece per l’iter preannunciato per cui per la concessione pluridecennale a privati dell’intera area non è previsto alcun passaggio consigliare. Auspichiamo che il governo retroceda dalla decisione politica di privatizzare l’area e lo faccia da subito, evitando in questo modo future penali da pagare, visto che un progetto vero e proprio ancora non esiste se non in bozza. Invitiamo tutti i sammarinesi a frequentare la zona che potrebbe essere loro preclusa per decenni, per potersi rendere conto del suo valore ambientale. In questi giorni sono in programma, curate dalle diverse associazioni e in collaborazione con la Giunta, tante feste e iniziative culturali che lo spazio pubblico – che presidiamo e che non vogliamo perdere- ancora permette di ospitare.

Comitato civico per la difesa dell’area ex Tiro a volo