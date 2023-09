San Marino. Inizio programmazione cinematografica dal 18 settembre al Cinema Concordia San Marino, Barbie, Rapito e The Straight story.

San Marino Cinema è lieto di annunciare che da lunedì 18 settembre, al termine delle Giornate di Cinema Romeno, avrà inizio la programmazione cinematografica consueta al Cinema Concordia. Sullo schermo, tre eccellenze in generi diversissimi: aprirà la settimana lunedì 18 alle 21, (prosegue poi martedì 19, sabato 23 e domenica 24 ore 17,30, mercoledì 27 ore 21) Barbie con Margot Got Robbie e Ryan Gosling, grandissimo successo internazionale al botteghino, per la regia di Greta Gerwig, che segna il debutto in live action sul grande schermo dell’omonima e popolarissima bambola Mattel, e vede coinvolto un cast artistico e tecnico di primissimo livello. Nel foltissimo cast corale, al fianco dei protagonisti, troviamo attori come Will Ferrell (Anchorman), Kate McKinnon (il reboot di Ghostbusters), America Ferrera (Ugly Betty), Michael Cera (Arrested Development), Simu Liu (Shang-Chi e la Leggenda dei Dieci Anelli), Emma Mackey (Sex Education), Alexandra Shipp (X-Men: Apocalisse), Kingsley Ben-Adir (Secret Invasion), Emerald Fennel (The Crown); ma anche dei cameo di Due Lipa e John Cena e – nell’originale – la voce fuori campo di Helen Mirren (The Queen). Dietro la macchina da presa, poi, molti i vincitori e candidati al Premio Oscar. La trama: Le Barbie vivono. Parallelamente al mondo reale esiste infatti un’utopia rosa shocking di nome Barbieland, in cui a ogni bambola della nostra realtà corrisponde una Barbie in carne e ossa. Loro, sempre felici e inconsapevoli, si godono un’esistenza perfetta; almeno finché quella che sembrava la più stereotipata del gruppo non semina il panico manifestando dal nulla intrusivi pensieri di morte. Determinata a ritornare all’innocenza perduta, Barbie affronterà insieme a Ken un inedito e avventuroso viaggio nel mondo reale alla ricerca della bambina i cui pensieri tristi hanno incrinato la paradisiaca spensieratezza di Barbie Land. Qui incontrerà un’alleata, ma anche un’inaspettata ‘distopia’ fatta di molestie, depressione, insicurezza e maschilismo. Tutto quel che metterà in crisi Barbie galvanizzerà invece Ken che cercherà di “impossessarsi” del regno rosato di Barbie.

Secondi titolo in programmazione, da giovedì 21, (poi 22, 23, 24, 25, 26 sett. ore 21) Rapito, ultimo capolavoro di Marco Bellocchio vincitore di ben sei Nastri d’Argento nel 2023, tra cui quelli per il miglior film e la miglior regia. Il film racconta la storia vera di Edgardo Mortara, bambino ebreo bolognese che nel 1858 venne strappato alla sua famiglia per ordine dell’inquisizione vaticana. Presentato in anteprima in concorso al Festival di Cannes, è uno dei migliori film dell’anno, un’opera disturbante, storica, metafisica, potente e non conciliata su un tragico fatto storico che non ha mai avuto giustizia. Con un cast strepitoso, dal piccolo Enea Sala (Edgardo Mortara) a Fausto Russo Alesi (il padre). Barbara Ronchi (la madre), Leonardo Maltese (Edgardo adulto), Fabrizio Gifuni (l’inquisitore domenicano Pier Gaetano Feletti) e Filippo Timi (il cardinale Giacomo Antonelli) fino a Paolo Pierobon (Papa Pio IX)

Inoltre, proseguirà la collaborazione con la prestigiosa Cineteca di Bologna con la proiezione dei capolavori restaurati, per la rassegna “Cinema Ritrovato“: mercoledì 20 alle ore 21 il film di David Lynch, “The straight story” “L’altra faccia dell’universo cupo e surreale del regista di Velluto blu, Strade perdute, Twin Peaks. “Il film più sorprendente di Lynch, almeno a una visione poco attenta. Un uomo anziano vuole raggiungere il fratello per fare pace con lui ma ha solo un modo per farlo: prendere un piccolo trattore e attraversare mezza America. Lynch ribalta tutti i propri luoghi, oggetti e personaggi senza sostituirne nemmeno uno. Una storia vera è Cuore selvaggio al rallentatore, quando i furori hanno lasciato spazio alla vecchiaia e alla dolcezza. C’è tutto il mondo di Lynch, però stavolta è baciato dal sole, guidato dalle stelle e ispirato dalla bontà” (Roy Menarini)

Per ulteriori informazioni e per l’acquisto dei biglietti, invitiamo il pubblico a visitare il nostro sito web all’indirizzo www.sanmarinocinema.sm .