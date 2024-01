San Marino. Interviste tradotte in lingua dei segni: La Fiorita e Doppio Ascolto insieme per un nuovo progetto

Con la sfida di campionato vinta per 3-0 sulla Libertas si avvia un importante progetto per La Fiorita. Nell’ambito delle iniziative per la responsabilità sociale promosse dalla FSGC, il club di Montegiardino, avvalendosi della collaborazione della Cooperativa Doppio Ascolto e grazie ad un accordo con l’emittente San Marino RTV, realizzerà dei contenuti video fruibili per i sordi.

Le interviste realizzate a margine delle partite trasmesse in diretta da San Marino RTV e che vedono in campo La Fiorita saranno tradotte in lingua dei segni grazie alla competenza delle interpreti della Cooperativa Doppio Ascolto, per essere poi veicolati attraverso i canali social del club e all’interno della trasmissione di approfondimento Extra Time (in onda ogni martedì sera su San Marino RTV e disponibile sul sito web www.sanmarinortv.sm).

“Con questo progetto – spiega il segretario generale Michele Della Valle – vogliamo da un lato realizzare dei contenuti che siano inclusivi e, al contempo, vorremmo sensibilizzare all’importanza della lingua dei segni come strumento di integrazione e comunicazione in grado di superare le diversità. Siamo grati per aver trovato piena disponibilità da parte della Cooperativa Doppio Ascolto, con la quale abbiamo in programma di sviluppare ulteriormente il progetto, e da parte dell’emittente San Marino RTV”.

La Cooperativa Doppio Ascolto è nata a Rimini con lo scopo di offrire servizi e risposte adeguate alla sordità, garantendo operatori professionalmente qualificati e con esperienze pluriennali nel campo.

Intanto è già tempo di tornare in campo: questa sera, a Domagnano, La Fiorita sfiderà il Faetano (ore 21:15).

Ufficio stampa La Fiorita