SAN MARINO. INVASIONE DI SINCRONETTE SUL TITANO

Secondo giorno di gare si sono appena concluse per le oltre 1000 atlete di 40 società sportive provenienti da tuta Italia.

Otto “piccole” atlete sammarinesi hanno potuto cimentarsi ben figurando negli esercizi di solo e duo mentre domani, ultimo giorno di gara, si confronteranno nell’esercizio di squadra, Daria Toccaceli, Giulia Giambi, Jasmine Di Rosa, Asia Marzi, Maria Chiara Gallucci, Sofia Guerra, Emma Ronci, Giulia di Valerio.

Ospite d’onore della manifestazione Gemma Mengual, pluri-campionessa Europea e Mondiale oltre aver vinto due medaglie d’argento alle Olimpiade di Pechino 2008, è riuscita a partecipare ad altissimo livello anche alle Olimpiade di Londra 2012 pur diventando nel frattempo mamma di due bambini, campionessa di esempio e disponibile al confronto. Oggi ha incontrato le allenatrici di tutte le società partecipanti per un confronto tecnico, inoltre sono state instaurate collaborazioni con le nostre tecniche sammarinesi per stage di allenamenti futuri, ha tenuto un allenamento anche con le nostre atlete di punta Jasmine Verbena e Jasmine Zonzini dando preziosi consigli in vista della partecipazione alla Coppa Europa che si Terrà a Cuneo il 4/7 maggio p.v. e per la partecipazione al Campionato Europeo a Belgrado nel mese di giugno.

All’ingresso della campionessa in vasca durante la manifestazione l’intera tribuna gremita la accolta con un fragoroso e lungo applauso da stadio.

Grande lavoro è stato svolto per accogliere le 1100 atlete iscritte in una tre giorni piena di gare che insieme al pubblico presente possiamo dire di aver raggiunto le 1500 persone giornaliere, portando a San Marino un flusso di persone che hanno potuto approfittare per far visita al centro storico, alloggiare nei nostri Hotel e mangiare nei nostri ristoranti.

Lavoro svolto con grande impegno, grazie al volontariato di pochi Dirigenti Societari e Federali, ma per fa si che in futuro questi grandi eventi possano ripetersi abbiamo bisogno dell’appoggio delle istituzioni con il loro riconoscimento e patrocinio.

Il positivo il riscontro da parte del pubblico che ha trovato una struttura adeguata ed una organizzazione eccellente, gratifica gli organizzatori per gli sforzi fatti e riproporsi per eventi futuri.