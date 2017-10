San Marino. ISS: AL VIA LA CAMPAGNA VACCINALE ANTINFLUENZALE 2017-2018

Il vaccino consigliato a categorie a rischio, lavoratori in professioni sanitarie, insegnanti, donne in gravidanza e personale a contatto col pubblico

L’Istituto per la Sicurezza Sociale informa la cittadinanza che da lunedì 6 novembre partirà la campagna vaccinale antinfluenzale su tutto il territorio sammarinese.

Le dosi di vaccino antinfluenzale composto secondo le indicazioni dell’O.M.S. saranno disponibili nei Centri per la Salute dell’I.S.S.; il virus in circolazione quest’anno presenta una particolare capacità infettiva, per cui la vaccinazione è raccomandata a tutta la popolazione, in particolare per i soggetti a rischio, in cui l’infezione influenzale potrebbe determinare complicanze.

Tra le categorie, a cui la vaccinazione è vivamente raccomandata, rientrano le persone di età superiore a 65 anni, i bambini affetti da malattie croniche e/o con depressione del sistema immunitario, donne in gravidanza in particolare nel II° e III° trimestre. La vaccinazione è inoltre raccomandata al personale che presta assistenza sanitaria, agli addetti dei servizi pubblici di primario interesse collettivo, come gli insegnanti e i donatori di sangue e organi.

Nel 2016 sono state oltre 900 le persone che hanno contratto l’influenza in territorio e nella stagione scorsa sono state utilizzate praticamente tutte le oltre 2.000 dosi di vaccino acquistate dall’I.S.S., tanto che quest’anno ne è stato ordinato un quantitativo leggermente maggiore, con l’intento di aumentare il tasso vaccinale.

Sarà il medico curante a confermare per ciascuno l’indicazione alla vaccinazione offerta gratuitamente, previo rilascio delle note informative e del modulo di consenso informato. La modulistica è reperibile presso i Centri Salute e il personale sanitario è a completa disposizione della Cittadinanza per fornire informazioni sul vaccino.

Si ricorda che anche la costante applicazione delle comuni norme igieniche, pubblicizzate in cartelloni presso i Centri per la Salute, contribuisce, associata alla vaccinazione, una utile barriera al diffondersi della epidemia influenzale.

A sostegno della campagna di sensibilizzazione, l’ISS ha anche previsto momenti di formazione, il primo dei quali è in programma il prossimo 10 novembre nella sala “Il Monte” dell’Ospedale, che rientra nella formazione obbligatoria del personale ISS. Per qualsiasi informazione sulla campagna vaccinale è possibile consultare il sito www.iss.sm o rivolgersi al proprio medico di famiglia.

L’Ufficio Stampa – 31 ottobre 2017