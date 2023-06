San Marino. ISS: Nuovo impulso alle attività di controllo clinico, qualità delle prestazioni e libera professione  

Tre nuovi responsabili per altrettanti fondamentali progetti messi in campo negli ultimi mesi dal Comitato Esecutivo dell’Istituto Sicurezza Sociale. In particolare, la dott.ssa Raffaella Sapigni è stata nominata quale nuova referente del Sistema di Gestione Qualità dell’Istituto, la dott.ssa Sara Pagliarani è invece la referente delle attività di Governo Clinico e il dottor Enrico Guidi ha assunto il ruolo di referente delle procedure amministrative in materia di Libera Professione.

Si tratta di tre aree di attività strategiche che assicureranno un corretto allineamento delle diverse progettualità già avviate, la cui guida è stata affidata a competenze interne all’ISS, già formate per affrontare i temi e gli obiettivi assegnati loro dal Comitato Esecutivo e senza costi aggiunti per l’Ente.

Per quanto riguarda il Sistema di Gestione per la Qualità Aziendale, l’obiettivo è di migliorare gli standard ospedalieri e delle prestazioni rese complessivamente dai Dipartimenti dell’area sanitaria e socio sanitaria attraverso l’implementazione di un sistema di monitoraggio dei processi. In particolare vengono assegnate le responsabilità di supporto alla progettazione, implementazione, monitoraggio e miglioramento continuo del Sistema Gestione per la Qualità, al fine di soddisfare i requisiti richiesti per i processi di autorizzazione e di accreditamento della struttura.

Strettamente legato al tema della qualità delle prestazioni e dei servizi erogati è il Governo clinico: in particolare l’ISS punta nei prossimi mesi a identificare e mettere ordine e sistematizzare i Percorsi diagnostico-terapeutici e assistenziali esistenti (i cosiddetti PDTA), oltre a costituire progetti che promuovano l’empowerment del paziente; a questo settore è affidato anche il compito di intensificare i rapporti con le Associazioni di Volontariato, per favorire la massima collaborazione nella presa in carico dell’assistito.

Infine, in virtù del progetto di legge in ambito di libera professione, che potrebbe giungere in Consiglio Grande e Generale a breve, l’ISS sta predisponendo tutte le verifiche amministrative e burocratiche necessarie a implementare questo importante cambiamento organizzativo, che, tra l’altro, rappresenta un asset importante per i professionisti, non solo medici, che operano all’ISS.

“Fin dai primi mesi del mio mandato ho insistito per inserire all’interno dell’Istituto per la Sicurezza Sociale – dichiara il Direttore Generale dell’ISS, Francesco Bevere – profili professionali di comprovata esperienza e competenza, per sostenere l’intero sistema nel percorso di cambiamento avviato da oltre un anno. Sono lieto delle nomine della Dott.ssa Sapigni, della Dott.ssa Pagliarani e del Dott.Guidi quali responsabili di tre ambiti di attività cruciali per presentarci anche a livello internazionale con le carte in regola. Ringrazio i tre professionisti per avere accettato di partecipare con responsabilità, competenza ed entusiasmo al percorso d’innovazione dell’Istituto per la Sicurezza Sociale”.