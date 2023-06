San Marino. La Biblioteca di Faetano torna alla grande! 

I meno giovani ricorderanno le sue grandi manifestazioni (Faetano Luglio Spettacoli, Spettacoli di Natale, Ecologicamente insieme-Palio dei Castelli) e la sua intensa attività rivolta ai giovani del paese (apertura dell’Agorà Punto Incontro Giovani) portate avanti in passato.

Da allora però di anni ne sono passati tanti, troppi.

Per questo la Biblioteca di Faetano, che vuole ritrovare la sua vitalità, ha deciso di ripresentarsi con l’organizzazione dell’evento “Chiriguito Faetano Spettacoli”.

Una serata che include un festival di artisti prevalentemente sammarinesi (musicisti, attori, danzatori, giocolieri, pittori, street artists, fotografi, etc.) che terranno le loro esibizioni ed esposizioni sparsi sulle 7 piazzette del paesino nell’insolito quadro del chiriguito che verrà appositamente allestito sulla piazza centrale del paese.

Gli intenti dell’evento sono certamente quello di offrire una piacevole serata di intrattenimento, ma anche e soprattutto quello di riavviare un motore di coinvolgimento degli abitanti del Castello, soprattutto i più giovani (dai quali peraltro è venuta l’idea del chiriguito in piazza), nella organizzazione e preparazione di questa e altre manifestazioni e così creare occasioni di incontro per gustare il piacere di collaborare fra “vicini di casa”.

Il programma prevede:

18:30 apertura chiringuito, stand di artisti e artigiani, food trucks

20:00 inizio spettacoli (fino alle 24)

SPETTACOLI

La Fabbrica di Bolle (giocoleria, bolle di sapone)

Laboratorio in scena (teatro degli allievi del m° Fabrizio Raggi),

Maddyb.18 (chitarrista elettronica),

Noche Milonguera (tango, vals, milonga)

Effigy (trio musicale che abbatte muri, non solo mentali)

Teatro Instabile Semidialettale Faetanese (recitazione comica)

Maracujà (duo di musica brazil, pop, soul),

Gioia dell’Euritmia (ginnastica ritmica show)

Salsa che ti passa por Elisa Tordi (danza cubana)

Jim (dj set)

I Treni (musica italiana d’autore)

Tratto ZERO (street art performer)

San Marino Accademy Ballet (danza)

ESPOSIZIONI

Lucy Lucilla (legno e fuoco per oggettistica decorativa)

Pietro Gasperoni (disegno a matita… e gomma)

Moonland (creazione di gioielli con vetro, metallo e fuoco)

Marcello Riccardi (passione fotografica)

Roby Bianchi (paesaggista a olio)

Ale (decorazioni del corpo con henné)

GASTRONOMIA

Chiringuito Faetano by Imperiale (aperitivi e bevande)

02 Food Truck (burgers etc.)

Ingrediente Segreto di Giulia (primi piatti e rotoli di piadina)

Maison de la Patisserie (torte e dolci)