San Marino. LA CARTIERA PIGLIATUTTO! … un gruppo di cittadini di Gualdicciolo

In questo ormai ultimo scorcio di legislatura il Governo a quanto pare è fortemente impegnato al servizio della Cartiera Ciacci. Ecco alcuni esempi:

– Con il Decreto Delegato n. 135 del 27 settembre 2023 il Governo ha frettolosamente introdotto la cogenerazione industriale, e guarda caso la cartiera ha già pronto un cogeneratore usato. Niente di male se non fosse che il decreto, per la fretta ci auguriamo e non per incompetenza, presenta evidenti lacune in tema di sicurezza e tutela dei cittadini, altrettanto evidenti contraddizioni con norme precedenti, deroghe sospette e, dulcis in fundo, l’esenzione dal pagamento della monofase su milioni di metri cubi di gas! Si ricorda che altrove, in Italia per esempio, sul gas utilizzato per la cogenerazione è prevista una specifica accise.

– Con il Decreto Delegato n. 145 del 10 ottobre 2023 il Governo ha dato la facoltà all’A.A.S.S., e non all’Autorità di regolazione per i Servizi Pubblici come per tutte le altre tariffe, di stabilire una tariffa fissa per il gas e l’energia elettrica per le aziende energivore come la Cartiera Ciacci, valida un anno. In sostanza se, come avvenuto e sta avvenendo anche in questi giorni, il gas torna ad aumentare, la Cartiera smette di prenderlo direttamente dall’estero, perché non gli conviene più ed avrà già pronto quello fornito dall’Azienda ad un prezzo fisso! Noi invece pagheremo le bollette più salate, come già avvenuto, e pagheremo anche per la Cartiera, come è già avvenuto in passato per la depurazione delle sue acque reflue.

– Con Delibera n.28 del 3 ottobre 2023 il Governo ha dato mandato all’A.A.S.S. di rinnovare la convenzione per la captazione di acqua dal Lago Marecchia. A parte che ci piacerebbe sapere, visto che l’acqua è un bene pubblico, quanta acqua e a quale prezzo, ci chiediamo cosa significa che la Cartiera Ciacci possa procedere al recupero delle acque reflue domestiche, previa depurazione: non è che, nel mezzo del paese, oltre al cogeneratore ci ritroviamo anche un bel depuratore?

CERTO CHE SE IL GOVERNO AVESSE LAVORATO ALTRETTANTO ALACREMENTE ANCHE PER LE VERE EMERGENZE CHE IL PAESE SI TROVA AD AFFRONTARE, FORSE LE AVREBBERO RISOLTE!!

Il gruppo di cittadini di Gualdicciolo per la difesa dell’ambiente e della salute