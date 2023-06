San Marino. La cerimonia d’apertura dà il via ai Giochi dei Piccoli Stati

FLORIANA (Malta, 30 maggio 2023) – La piazza principale di Floriana, The Granaries, è stata il teatro della scenica ed emozionante cerimonia d’apertura della XIX edizione dei Giochi dei Piccoli Stati d’Europa.

A distanza di vent’anni dall’ultima volta, Malta è tornata a ospitare nella serata di lunedì 29 maggio un evento così importante e l’ha fatto in grande stile con uno spettacolo di luci, musica ed esibizioni di danza.

A seguire, la passerella per tutte le delegazioni partecipanti ai Giochi, con San Marino guidata dai portabandiera Andrea Ercolani Volta e Jessica Zannoni.

La cerimonia ha voluto ricordare con una videocartolina le bellezze della sua isola nel cuore del Mediterraneo.

Dopo aver alzato la bandiera dei Giochi e dalla croce a otto punte, simbolo di Malta, il famoso tenore maltese Joseph Calleja ha intonato l’inno nazionale.

Il giuramento di Eleoanor Bezzina con Davide e Mario Bonello ha dato il via alla parte istituzionale della cerimonia.

Il primo a intervenire è stato Clifton Grima, Ministro per l’Educazione, lo sport, la gioventù, lo sviluppo e la ricerca, che ha ricordato i valori dello sport e ha ringraziato quanti si sono adoperati per la realizzazione dell’evento.

Il presidente del Comitato Olimpico Maltese, Julian Pace Bonello, ha dato il benvenuto alle delegazioni, quindi è toccato a Spyros Capralos, presidente dei Comitati Olimpici Europei, che ha portato il saluto anche a nome del presidente del CIO Thomas Bach, assente per motivi personali.

Infine, Robert Abela, Primo ministro maltese, ha concluso la parte istituzionale richiamando l’ospitalità di Malta e i valori del fair play, per poi arrivare al momento che ha ufficialmente aperto l’edizione 2023 dei Giochi: l’accensione della fiamma olimpica.

Da oggi le gare, che da questa mattina vedranno impegnati gli atleti sammarinesi in più discipline.