SAN MARINO. La Fiorita torna in campo dopo la partenza convincente. Vitaioli: “Ottima prestazione. Siamo stati bravi a reagire”

Secondo impegno stagionale per La Fiorita che domani, a Fiorentino, affronterà il Faetano. L’avvio, contro la Libertas, è stato convincente. Uno dei protagonisti è senz’altro Matteo Vitaioli, subentrato nella ripresa e autore della doppietta che ha consentito ai gialloblù di riportarsi in vantaggio anche con un uomo in meno e di vincere per 3-1.

“È stata una vittoria importante – commenta -. Era fondamentale partire bene, vincere e fare una buona prestazione, soprattutto per capire, come squadra, a che livello siamo. In estate sono arrivati diversi nuovi giocatori ed era un test importante per capire chi siamo. La prestazione è stata ottima, anche se ci siamo complicati la vita. Nel primo tempo, infatti, avremmo potuto fare diversi gol. Poi c’è stato l’episodio dell’espulsione; nella ripresa siamo stati bravi a reagire. Dopo il gol del pareggio, con l’uomo meno, poteva infatti farsi dura, ma siamo stati bravi a ribaltarla”.

La ripresa ha evidenziato come una rosa lunga e di qualità possa fare la differenza.

“L’organico alla lunga viene fuori – commenta Vitaioli – Non tutte le squadre possono permettersi di inserire tre Nazionali e un giocatore come Ambrosini nel secondo tempo. Anche il mister deve essere bravo a gestire una rosa così ampia, perché è normale che tutti vogliano giocare. Chi entra con lo spirito giusto può metterlo in difficoltà nelle scelte. Sappiamo che ciò che è importante è il bene della squadra, cioè, pensare a vincere. Deve essere la nostra priorità se vogliamo centrare l’obiettivo finale, che sia la vittoria del campionato o la qualificazione alle coppe europee”.

Per Vitaioli, diventato padre poco più di un mese fa, le prime reti stagionali hanno una dedica ben chiara.

“Sono molto felice della mia doppietta, arrivata nel giro di pochi minuti – spiega -. Sono contento soprattutto che sia servita per la vittoria e per non soffrire più di tanto negli ultimi dieci minuti. La dedica speciale è sicuramente per mia figlia Anna, ma anche per mia moglie e per i nostri genitori che ci hanno aiutato in questo primo mese, permettendomi anche di essere più tranquillo e riposato”.

Domani si torna in campo contro il Faetano.

“Una partita da affrontare con il giusto approccio – conclude Vitaioli -. Il Faetano non sarà tra le favorite del campionato, ma lo scorso anno abbiamo pagato caro il fatto di perdere partite contro squadre non di prima fascia. Dovremo essere molto attenti e cercare di chiudere l’incontro il prima possibile, perché il rischio è che possa capitare l’episodio che possa farlo svoltare a sfavore”.

Nella foto: l’esultanza di Matteo Vitaioli (copyright FSGC)

Ufficio stampa La Fiorita