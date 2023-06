San Marino. La Fiorita vuole Nainggolan. Il club sammarinese vuole superare i preliminari di Conference League per fare la storia del piccolo Stato

Un mercato così forse i tifosi non se lo sarebbero mai aspettato. E infatti mai come in questa finestra estiva La Fiorita sta facendo di tutto per rinforzarsi e provare a chiudere quanti più acquisti possibili contattando giocatori d’esperienza affinché possa riuscire ad andare più avanti possibile nel suo percorso in Conference League. Solo qualche giorno fa infatti il club di San Marino ha ufficializzato l’arrivo di German Denis in squadra.

L’argentino, che nell’ultima stagione aveva giocato in Serie D con il club bergamasco del Real Calepina, aveva annunciato di lasciare il calcio prima della chiamata dell’ex compagno di squadra ai tempi dell’Atalanta, Thomas Manfredini, attuale allenatore della squadra sammarinese, il quale lo ha convinto a tornare in campo. Una sfida importante quella del Tanque che avrà il duro compito di sfidare nella doppia sfida dei preliminari di Conference i moldavi dello Zimbru Chisinau, in programma il 13 e il 20 luglio. Sembrava l’unico e solo colpo de La Fiorita e invece secondo San Marino tv il club sarebbe vicinissimo anche a Radja Nainggolan.

Se andasse in porto sarebbe una notizia che avrebbe del clamoroso perché Radja Nainggolan sembra essere davvero vicinissimo al club sammarinese. Una trattativa ben avviata tra la società di Montegiardino e l’ex centrocampista di Cagliari, Roma e Inter in vista della doppia sfida in Conference League. Nainggolan si sarebbe preso qualche giorno per decidere sulla proposta de La Fiorita ma c’è ottimismo per la chiusura della trattativa. Il progetto è particolare, sicuramente ambizioso e con l’idea di consentire al club di fare la storia del piccolo Stato indipendente ai confini con l’Emilia Romagna.

San Marino, Islanda, Irlanda del Nord, Far Oer, Bosnia Erzegovina, Montenegro, Andorra, Galles e Malta restano infatti le uniche nazioni europee che ancora non sono riuscite a portare un club in una coppa europea dopo l’exploit in Conference nella passata stagione di Ballkani e Vaduz (Kosovo e Liechtenstein). Nainggolan nell’ultima stagione ha giocato tra Anversa e SPAL chiudendo con una retrocessione il campionato di Serie B dopo aver segnato un gol e siglato 2 assist in 10 presenze. La sua nuova sfida ora potrebbe essere proprio San Marino.

Fanpage.it