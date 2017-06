San Marino. La politica sammarinese si è scordata dei portatori di Handicap

Riceviamo e pubblichiamo:

La politica Sammarinese si è scordata dei portatori di Handicap.

Dopo aver acquistato una piattaforma per disabili in italia per motivi tecnici, al momento della sola installazione (in vano già esistente ) l’Ufficio del Lavoro per usufruire del permesso per l’installazione mi consegna un modulo con una richiesta di certificazioni di difficile reperibilità (copia del ultima busta paga degli eventuali montatori che a mio parere potrebbe riguardare la privacy ), pari ad un lavoro industriale senza tener presente di agevolazioni ai soggetti portatori praticate in tutti i paesi del mondo.

Elencodocumenti-Richiesti.

Grazie

Gino Giardi