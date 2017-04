San Marino. La Segreteria di Stato alla Sanità incontra l’ufficio regionale dell’OMS a Venezia

Lo scorso venerdì il Segretario di Stato alla Sanità Franco Santi insieme al neo Direttore dell’ Authority Sanitaria, Dottor Gabriele Rinaldi e ai vertici dell’ ISS , Dottor Andrea Gualtieri e Dottoressa Maurizia Rolli, ha incontrato il Responsabile dell’ Ufficio Regionale Dell’ OMS a Venezia, il Dottor Zambon, con cui da anni ormai San Marino collabora nello sviluppo di iniziative relative alla Salute Mondiale.

La delegazione ha approfittato dell’incontro per discutere le tematiche relative alla piattaforma dei Piccoli Stati d’Europa, Small Countries Iniziative, promossa nel 2013 proprio da San Marino, per accrescere la comunicazione tra gli 8 piccoli stati europei e far si che possano scambiarsi esperienze e conoscenze per lo sviluppo del progetto “HEALTH 2020”, la politica europea sulla salute e il benessere.

L’ incontro è servito anche per preparare la presentazione che San Marino porterà al prossimo Meeting dei Piccoli Stati, il prossimo giugno.

Dopo San Marino, Andorra e Monaco, quest’anno sarà Malta ad ospitare l’assemblea, il cui tema sarà la costruzione di comunità resilienti. Sarà compito di ogni Paese presentare le proprie esperienze e i progetti futuri.

Il dottor Zambon e il suo staff hanno colto l’occasione per ringraziare di cuore la Repubblica di San Marino per il continuo impegno profuso nello sviluppo dei temi proposti dell’OMS e nella partecipazione attiva alle iniziative organizzate, come la Giornata Mondiale della Salute, lo scorso 7 aprile, e la prossima Settimana Europea della Vaccinazione (24-30 aprile).



Comunicato stampa

Segreteria di Stato Sanità